Use un auto pHEV pero rara vez se dice, ¿cuál es el efecto?

Yakarta, Viva – Móvil Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) es una de las alternativas populares para aquellos que desean sentir la sensación de un automóvil eléctrico sin dejar completamente el motor de gasolina.

Con una batería que se puede rellenar, PHEV puede cubrir una cierta distancia solo con electricidad. Sin embargo, muchos propietarios de PHEV rara vez aprovechan esta función de carga.

El hábito de revisar raramente PHEV es en realidad perjudicial para usted. El automóvil aún puede funcionar con un motor de gasolina, pero no se logrará la eficiencia de combustible prometida. Como resultado, los costos operativos son más altos de lo que deberían.

Además, rara vez verificar también hace que la ventaja ecológica de PHEV se reduzca drásticamente. Las emisiones de carbono que deben presionarse gracias al uso de la electricidad, en realidad siguen siendo altas debido al dominio de los motores de gasolina. Al final, el objetivo de tener PHEV no es óptimo.

Desde el lado técnico, una batería raramente usada puede perder su capacidad óptima más rápido. Al igual que un dispositivo, la batería de un automóvil eléctrico debe tratarse con un ciclo de carga saludable. Si se deja demasiado tiempo, no se llena, el rendimiento puede disminuir.

La comodidad de conducir también se ve afectada. El modo EV que debería proporcionar una sensación tranquila y suave rara vez se usará. De hecho, muchas personas eligen PHEV precisamente debido a la combinación de la flexibilidad de los motores de gasolina y el sufrimiento de los motores eléctricos.

El uso de combustible también ha aumentado significativamente. Los automóviles que deberían poder reducir el consumo de combustible hasta la mitad, en su lugar, devolvieron un desperdicio como vehículos convencionales. Esto hace que los costos de combustible diarios y mensuales se hinchen.

Además, el hábito de verificar raramente también hace que la inversión temprana de PHEV se sienta en vano. Los precios de PHEV son generalmente más caros que los híbridos ordinarios o los autos de gasolina pura. Si no se usa correctamente, la diferencia de precio no valdrá la pena con ahorros de combustible.

Desde una perspectiva ambiental, cada PHEV desagradable significa que el potencial para reducir las emisiones no se realiza. Imagínese si miles de usuarios hacen lo mismo, su contribución a la contaminación del aire sigue siendo alta. En otras palabras, la elección de PHEV sin disciplina es solo un estilo de vida, no una solución.

Curiosamente, la última investigación muestra que todavía hay muchos propietarios de PHEV que tratan sus autos como vehículos de gasolina ordinarios. Según el Toyota Research Institute, este fenómeno es bastante confuso teniendo en cuenta que los costos adicionales para comprar PHEV no son pequeños. Por lo tanto, se necesita un nuevo enfoque para que el propietario sea más disciplinado al cargar.

Para superar este problema, Toyota desarrolló una aplicación llamada Chargeminder. Citado Viva Automotive de CarscoopsEl martes 23 de septiembre de 2025, esta aplicación utiliza un enfoque de gamificación y una intervención de comportamiento para alentar al propietario a ser más diligente para verificar su automóvil.

Los resultados del ensayo muestran un aumento en el hábito de verificar hasta el 10% en los EE. UU. Y un aumento en la idoneidad del tiempo de carga con energía renovable de hasta el 59% en Japón, por lo que los beneficios de PHEV realmente se pueden sentir.