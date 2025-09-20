Use Pertamax Turbo, Felix Putra Mulya Champion Clase 250 CC Pertamina Mandalika Racing Series 2025

VIVA – El joven corredor nacional Felix Putra Mulya Won Won Pertamina Mandalika Racing Series 4a ronda de 250 CC National Sport Clase en el circuito internacional de Mandalika de Pertamina en Lombok, sábado 20 de septiembre de 2025.

Con combustible de calidad Pertamax turboFelix ganó el primer final ganando durante unos tres segundos de su oponente en segundo lugar. «Alhamdulillah, después de mucho tiempo, no sentí el podio, en la cuarta ronda de hoy puede ser el primer campeón nuevamente», dijo Felix después del partido.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que Pertamina apoya los ecosistemas automotrices nacionales, especialmente para los corredores jóvenes. Con soporte de combustible de calidad adicional, Serie Pertamina Mandalika Racing Probado capaz de producir niveles nacionales jóvenes pendientes tanto nacionales como internacionales.

«En corporaciones, estamos comprometidos a apoyar el campeonato nacional de carreras de automovilismo en la serie Pertamina Mandalika Racing en 2025. Los corredores también usan el combustible Turbo Pertamax que se ha demostrado que puede proporcionar el mejor rendimiento para las motocicletas de motocicletas», dijo Fadjar.

Mientras tanto, Eddy Saputra, Diputado, los deportes centrales de la motocicleta IMI, apreciaron el apoyo de Pertamina al National Racing Series National Racing Championship.

«La Serie Pertamina Mandalika Racing no es solo la adición de etiquetas corporativas, sino también una forma de compromiso a largo plazo para fomentar jóvenes corredores. Además, la Serie Pertamina Mandalika Racing ahora está equipada con un programa de guardería que apunta a la edad temprana», dijo.