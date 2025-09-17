Use la edad de edad en beneficio de la nación

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, dio un mensaje especial para Djamari Chaniago Después de ser nombrado como el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam).

Djamari explicó, Prabowo le aconsejó que dedicara el resto de la vida para la importancia de la nación y el país.

«Sus instrucciones usan el resto de la vida en beneficio de la nación y la nación. ¿Cuántos años sé? 77 años, en poco tiempo. 77 años. Use el resto de la vida para continuar sirviendo a la nación y a la nación. No hay otros términos», dijo Djamari a los periodistas el miércoles 1725 de septiembre de 1725.

Djamari dijo que el mensaje especial fue entregado por Prabowo incluso desde el principio que comunicó antes de ser nombrado Ministro Coordinador de Política y Seguridad.

«El mensaje era anterior, solucionémoslo a pesar de que sé que ya somos viejos, el resto de la edad que usamos lo mejor posible para el beneficio de la nación y el estado», dijo.

Con respecto a los desafíos que se enfrentarán, incluido el manejo de los disturbios posteriores a la construcción que condujeron al caos en agosto pasado, Djamari dijo que aún estudiaría informes en la oficina del Ministro Coordinador de Política y Seguridad.

«Sí, eso es Nantilah, no he estado en la oficina. Así que no he estado en la oficina, esta es la oficina, obtuve un informe, luego (seguimiento)».

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló oficialmente a Djamari Chaniago como Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam) en el gabinete rojo y blanco con el período restante de 2024-2029.

La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, en Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Djamari reemplazó la posición de Budi Gunawan, quien anteriormente fue atropellado por una reorganización.

Djamari fue inaugurado en base al decreto presidencial de la República de Indonesia, número 96p de 2025 sobre el despido y el nombramiento del ministro y el viceministro del Ministro del Estado para el Período del Gabinete Rojo y Blanco 2024-2029.