Use esta tecnología, Nestlé Indonesia es un 14 por ciento de energía efectiva para ayudar a los agricultores locales

Yakarta, Viva – PT Nestlé Indonesia enfatiza su compromiso de apoyar la transición energía mientras acelera el logro del objetivo Emisión neta cero Gobierno. Una de las estrategias con innovación Caldera Biomasa para aumentar la eficiencia energética y suprimir las emisiones de carbono.

Caldera La biomasa de Nestlé Indonesia utiliza cáscaras de arroz obtenidas de agricultor Áreas operativas locales de arroz para evitar que las cáscaras de arroz se desechos agrícolas o quemados. Esta cáscara de arroz es una fuente de energía renovable para reemplazar los combustibles fósiles.

Maruli Sitompul, el líder de entrega de sostenibilidad Nestlé Indonesia reveló que con esta tecnología, la compañía no solo logró aumentar la eficiencia energética y suprimir las emisiones de carbono, sino que también tuvo un impacto positivo en los agricultores locales.

La ceniza de combustión se devuelve a los agricultores como fertilizantes orgánicos, formando un ciclo económico circular al tiempo que apoya el aumento de la productividad agrícola. La innovación es parte de la estrategia de la compañía en otras cosas, el uso de calderas de biomasa también puede ayudar a los ahorros en los costos de energía en un 14 por ciento.

«Solicitud caldera Esta biomasa es una manifestación tangible del compromiso de Nestlé de Indonesia con la sostenibilidad del medio ambiente. Creemos que la transición energética solo puede ser exitosa si trae beneficios e impactos concretos para la comunidad circundante «, dijo en los Katadata seguros de 2025 en Yakarta, citado de su declaración, lunes 15 de septiembre de 2025.

Además de centrarse en los aspectos ambientales, Nestlé también enfatiza la importancia de las asociaciones con las comunidades locales. «Al utilizar las cáscaras de arroz de los agricultores, no solo reducimos las huellas de carbono, sino que también creamos nuevas oportunidades económicas para ellos. Esta iniciativa muestra cómo la innovación energética puede ir de la mano con el empoderamiento de la comunidad», agregó Maruli.

Además, según él, Nestlé Indonesia ve esta innovación como un paso estratégico para equilibrar las necesidades comerciales, la atención ambiental y el empoderamiento de la comunidad. Esto está en línea con la misión de la compañía, «Buena comida, buena vida»lo que enfatiza la importancia de crear un impacto positivo a largo plazo.

«En el futuro, continuaremos innovando para presentar una solución de energía limpia mientras apoyan los objetivos de desarrollo sostenible de Indonesia», dijo Maruli Sitompul.

Para esta innovación, Nestlé Indonesia ganó el Premio Katadata de 2025 Green Initiatives Awards (KGIA) a través de la innovación de uso caldera Biomasa hecha de cáscara de arroz. Este premio fue otorgado en una serie de Acción de Sostenibilidad de Katadata para la economía futura (SAFE) 2025.

KGIA se entrega a las empresas que están comprometidas con prácticas ecológicas. Este premio muestra el papel del mundo de los negocios en la creación de impactos positivos en la comunidad y el medio ambiente. KGIA también fomenta el nacimiento de la innovación y la aplicación de prácticas comerciales responsables. A través de esto, KGIA apoya a Indonesia hacia una economía verde e inclusiva.