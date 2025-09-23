USC recibe grandes noticias de lesiones que podrían transformar la defensa de Troya

El martes 23 de septiembre de 2025, USC El verdadero esquinero de primer año Alex Graham practicó en almohadillas completas por primera vez desde su lesión no revelada, que ocurrió durante el campamento de otoño.

Esta es una noticia absolutamente masiva para la defensa de la USC, porque antes de su lesión, se rumoreaba que Graham competía por un punto de partida en la secundaria. Debido a que está practicando en almohadillas completas, parece que su regreso es inminente, salvo cualquier contratiempo. Si no es esta semana contra Illinois, entonces después de la semana de adiós en contra Michigan.

USC tiene una de las mejores ofensas en todos fútbol americano universitarioY su línea defensiva ha sido dominante, pero su secundaria ha sido inestable en el mejor de los casos y porosa en el peor.

Una gran narración subyacente de las luchas de la secundaria es el hecho de que el seguridad de la USC de la USC, Kamari Ramsey, ha tenido que jugar en el punto de níquel debido a múltiples lesiones en la secundaria, incluida la de Graham. Si Graham puede jugar al níquel, eso podría permitir a Ramsey volver a la seguridad y potencialmente darle a USC una actualización de seguridad y níquel.

Tener dos sementales saludables y jugar su posición normal podría hacer que esta secundaria de la USC sea mucho más difícil de atacar. Y eso haría de USC un equipo mucho más redondeado, mejor equipado para competir por una aparición en el playoffs de fútbol americano universitario.

Todo sobre Alex Graham

Alex Graham es un recluta de esquinero de cuatro estrellas en Cass Technical High School en Detroit, Michigan.

Era el prospecto de esquinero número 27 en el país en la clase 2025 y el CB No. 3 fuera del estado de Michigan.

Los exploradores dicen que tiene una gran velocidad de cierre y es un tacleador físico. Según los informes, también tiene grandes habilidades e instintos de balón.

Hay algunas preocupaciones de lesiones con él, ya que fue propenso a las lesiones al principio de su carrera en la escuela secundaria.

Graham se matriculó en la USC en la primavera de 2025 después de graduarse de la escuela secundaria un semestre temprano. Todavía tiene solo 18 años.

Si regresa esta semana, los fanáticos de la USC definitivamente deberían darle algo de gracia. Es un jugador universitario muy joven que participará en su primer juego universitario cada vez que regrese. Si comete un par de errores, eso sería comprensible.

Pero la USC ya ha visto otro verdadero primer estudiante de primer año de afiliados tener un impacto masivo: el liniero defensivo Jahkeem Stewart. Entonces, ¿quién sabe? Graham podría ser una estrella instantánea como «Thanos».

¿Puede USC aprovechar las deficiencias de Luke Altmeyer?

En la temporada, se pensó que el mariscal de campo de Illinois, Luke Altmeyer, era uno de los mejores en los Big Ten, si no todo el fútbol universitario.

Pero cuatro juegos en la temporada, Altmeyer es solo noveno en los Big Ten en yardas aéreas con 855. En comparación, el mariscal de campo de la USC Jayden Maiava es el primero con 1.223.

Altmeyer todavía tiene una buena tasa de finalización del 70% y aún no ha lanzado una intercepción esta temporada.

Pero la analítica más profunda sugiere que es porque está jugando un juego muy conservador. Tiene una presión del 34.1% para despedir el porcentaje, que es el segundo peor en las conferencias de Power 4.

Cuando la presión está en la cara de Altmeyer, tiende a aferrarse a la pelota y bajar.

En su primer juego contra un oponente de Power Four el sábado pasado contra Indiana, Altmeyer lanzó solo 146 yardas en un promedio de 6.6 yardas por pase.

USC necesita presión en la cara de Altmeyer, y si pueden mantener los receptores de Illinois cubiertos durante más de un par de segundos, su pase de pase puede ser aún más efectivo.

Fans de la USC, ¿qué piensan sobre las noticias de lesiones de Alex Graham?