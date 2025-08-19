Usar disfraz surrealista, papel de ensueño

Dominic McLaughlinquien jugará Harry Potter en HBOLa próxima adaptación de la serie, ha hablado sobre ser elegido en el papel icónico por primera vez.

Mientras promociona su nueva película «Grow», en la que McLaughlin protagoniza junto a Nick Frost, quien interpreta a Hagrid en la serie «Harry Potter», se le preguntó al joven actor por Noticias de la BBC Cómo se sintió transformarse en Harry.

«Un poco surrealista para ser honesto, porque siempre fui un gran fanático de ‘Harry Potter’ cuando era más joven», dijo McLaughlin. «Y fue como el papel de los sueños, por supuesto, así que estoy encantado de poder hacerlo».

La serie «Harry Potter» está actualmente en producción en el Reino Unido, que se espera que continúe hasta la primavera de 2026. Junto a McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton interpreta a Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El joven trío fue seleccionado de más de 30,000 actores que audicionaron en una llamada de casting el otoño pasado.

HBO reveló un Primer look de McLaughlin como Potter El mes pasado, con su disfraz, incluidas túnicas de Hogwarts y la cicatriz característica del personaje y las gafas redondas. El Primera foto de Frost como Hagrid debutó poco después.

The cast also includes John Lithgow as Albus Dumbledore, Janet McTeer as Minerva McGonagall, Paapa Essiedu as Severus Snape, Katherine Parkinson as Molly Weasley, Lox Pratt as Draco Malfoy, Johnny Flynn as Lucius Malfoy, Leo Earley as Seamus Finnigan, Alessia Leoni as Parvati Patil, Sienna Moosah as Lavender Brown, Bertie Carvel como Cornelius Fudge. Bel Powley como Petunia Dursley, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

La serie «Harry Potter» de HBO se estrenará en 2027 en HBO y HBO Max donde estén disponibles. Francesca Gardiner («sus materiales oscuros», «Killing Eve») sirve como escritora y showrunner, con la dirección de Mark Mylod («Sucesión»). Gardiner y Mylod son la producción ejecutiva junto con el autor de la serie JK Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films. La serie «Harry Potter» está siendo realizada por HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.