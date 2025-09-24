VIVA – North Sumatra ganó oficialmente la cobertura de salud universal predicada (UHC) Prioridad a partir del 1 de septiembre de 2025. Es decir, toda la comunidad ahora puede recibir tratamiento gratuito con KTP, a través de un programa de tratamiento médico gratuito (POSBI) de North Sumatra Berkah.

Este logro se realizó en solo ocho meses, mucho más rápido que el objetivo de dos años. Este éxito nació del joven liderazgo del gobernador de North Sumatra, Muhammad Bobby Afif Afif, quien prioriza el movimiento rápido y la colaboración entre partes cruzadas.

«Alhamdulillah, el salto de aceleración probista que debería haberse logrado en ocho meses. Esto muestra el compromiso del gobernador de proporcionar protección de la salud para la comunidad», dijo el jefe de la Oficina de Salud de North Sumatra, Muhammad Faisal HasriciMy, martes (9/23).

El Director del Hospital Medan Hajj, Sri Suriani Purnamawati, enfatizó que su partido estaba listo para apoyar completamente la implementación de UHC.

«Los pacientes simplemente pueden traer sus datos KTP directamente verificados sin archivos adicionales. También preparamos un contador Probis especial para que el servicio sea más rápido y simple», dijo.

El personal médico también dio la bienvenida a este programa.

«Como personal médico, nos sentimos orgullosos y agradecidos porque a través de UHC, cada vez más personas pueden buscar tratamiento sin ser cargados. Al ver a los pacientes con calma, ya no nos preocupan por los costos, haciéndonos más motivados para proporcionar el mejor servicio», dijo Dina Marlia, S. Kep ​​Ners, enfermera Medan Hajj RSU.

Un paciente en el Hospital Medan Hajj, Mulyana, de 45 años, reconoció que el proceso de servicio Probis en este hospital era muy fácil, rápido y suave.

«Anteriormente no tenía seguro de salud. Fui directamente al Hospital Medan Hajj debido a una fiebre y el cuerpo temblando debido al tifus y al ácido del estómago. Entré en la sala de emergencias el sábado por la noche (9/20) e inmediatamente ofrecí que este programa UHC fue suficiente para mostrar KTP y KK», dijo Mulyana, quien trabaja diariamente como un comerciante en Medan.

El proceso fue muy rápido y Mulyana admitió que inmediatamente recibió un servicio de salud para pacientes hospitalizados. Espera que este programa pueda funcionar bien para que pueda ser útil para la comunidad en general.

«Los servicios hospitalarios de Medan Hajj también son muy buenos, estoy muy satisfecho. Gracias al Sr. Bobby, espero que este programa pueda funcionar sin problemas y pueda ayudar a las personas necesitadas», dijo Mulyana.

La familia del paciente en el Hospital Medan Hajj también reconoció que este programa era muy beneficioso para la comunidad. Rizki Ramadhan, de 25 años, que trajo a su madre Nuraini Hasibuan, de 60 años para la hospitalización utilizando el programa UHC, dijo que cuando llegó al hospital, el hospital inmediatamente manejó a su madre rápidamente.

«Inicialmente, mi madre tenía poco aliento, tos y había diabetes. Lo traje al hospital e inmediatamente ofrecí el programa UHC porque no tenía BPJ, este progreso fue suficiente solo con KTP y KK. Esta es la primera vez que uso este programa, muy bueno y útil, el servicio también es satisfactorio», dijo Rizki.

El observador de la salud Destanul Aulia evalúa que este éxito no es solo un logro técnico, sino también la evidencia del liderazgo visionario.

«UHC North Sumatra se logra no aumentar la carga fiscal, sino con estrategias inteligentes, eficiencia presupuestaria y colaboración. Bobby muestra que las limitaciones pueden ser un catalizador para la aceleración del programa», dijo.

Según él, la política de tratamiento suficiente con KTP también elimina las barreras burocráticas y mejora la experiencia del paciente.

«Esta es una manifestación tangible del liderazgo joven que es pro-personas que pueden traer servicios de salud que son justos, fáciles y de calidad para toda la comunidad», dijo.

Con UHC, la gente de North Sumatra ya no necesita preocuparse por los costos cuando el tratamiento. Simplemente muestre su KTP, se puede acceder a los servicios de salud fácilmente, de manera rápida y uniforme.