Usando el artículo sobre adulterio, CCTV ilegal ¿Cómo puede atrapar a Inara Rusli en prisión?

Depok, VIVA – Vigencia de imágenes de CCTV que arrastran nombres Inara Rusli e Insanul Fahmi en el informe sobre presunto adulterio está ahora en el punto de mira. La razón es que se dijo que el periodista obtuvo la grabación de una manera que supuestamente no era legalmente válida. Sin embargo, surgió la opinión de que estas pruebas aún podrían utilizarse en el proceso de investigación.

Lea también: Inara Rusli quiere tener un libro sobre el matrimonio, el representante legal insinúa a Isbat la poligamia



La abogada Deolipa Yumara cree que las imágenes de CCTV todavía tienen valor en el proceso de examen, aunque el estado de su adquisición es cuestionable. Según él, los agentes del orden pueden utilizar estas grabaciones como medio para obtener información directa de las partes sospechosas de estar involucradas. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Hay dos perpetradores. Inara, ¿realmente no hizo esto? ¿Cuál es la respuesta? Oh, claro. Insan, ¿realmente no hizo esto basándose en esto? Oh, cierto», dijo Deolipa Yumara en Depok, Java Occidental, el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: ¡Se revela cómo la gente de la casa de Inara Rusli roba imágenes de CCTV y rompe el sistema de seguridad!



Explicó que las imágenes de CCTV podrían utilizarse para confirmar la identidad y los hechos del presunto autor directamente durante la investigación.

«Lo admitirás más tarde… ‘¿Es esta tu cara?’ «Sí, esta es mi cara». ‘¿Es esto lo que haces?’ ‘Sí.’ Ya lo admitió. «Primera confesión, primer testimonio», volvió a decir.

Lea también: El caso de CCTV de Inara Rusli aún está en curso, resulta que alguien cercano a ella la traicionó



Deolipa enfatizó que la confesión de la parte investigada es prueba válida en derecho penal. Por lo tanto, las imágenes de CCTV pueden funcionar como detonante para que surja una confesión, independientemente de la controversia sobre cómo se obtuvo.

«Se puede, aunque se haya tomado supuestamente de forma ilegal», subrayó.

Según Deolipa, la evaluación final sobre la legalidad de la grabación está enteramente en manos de los investigadores. Sin embargo, destacó que las grabaciones aún tienen un valor inicial como pistas.

«Sí, podría ser legal, no podría serlo. Pero al menos las pruebas son una pista», afirmó el abogado de 53 años.

Como se sabe, Inara Rusli e Insanul Fahmi fueron denunciados por Wardatina Mawa bajo sospecha de adulterio. Mawa es la esposa legal de Insanul Fahmi, quien se siente agraviada por la relación de su marido con Inara.

Para corroborar su informe, Mawa presentó imágenes de CCTV de la casa de Inara. Esta grabación es una de las principales pruebas que actualmente se debate en el proceso legal.