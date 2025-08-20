Usado Honda Cheap, RP. 80 millones de autos eléctricos





Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen de los artículos automotrices más populares de Viva Automotive el martes 19 de agosto de 2025, que debe leer para seguir actualizando con las últimas tendencias del vehículo.

Honda ofrece un número coche usado Calidad por debajo de RP100 millones, como el Honda Brio Satya 2013-2015, que es económico y adecuado para áreas urbanas, así como para el Honda Jazz I-DSI 2005-2008 con una cabaña grande. Sin embargo, los posibles compradores deben verificar el estado del motor y las piernas cuidadosamente debido a la edad del vehículo. Leer más.

Livan Smurf, un pequeño automóvil eléctrico de Geely, viene con un diseño adorable y un precio asequible de alrededor de Rp80 millones en China. Este automóvil ofrece una distancia de hasta 200 km y características simples pero funcionales para la movilidad urbana. Leer más.

3. Se le pide al propietario del Suzuki Gixxer 250SF al taller

Suzuki Indonesia anunció un programa de inspección gratuito para 174 unidades Gixxer 250SF relacionadas con posibles problemas en las pinzas de freno traseras. El proceso de inspección solo toma 15 minutos, con un reemplazo de componentes libres si se encuentra un problema. Leer más.

3. Se le pide al propietario del Suzuki Gixxer 250SF al taller









