Usado diariamente en Yakarta, este es el costo mensual de un Suzuki Ertiga Hybrid

Jacarta – Suzuki Ertiga El híbrido es una opción atractiva para los consumidores que desean un automóvil familiar con mayor eficiencia para el uso diario. La tecnología híbrida suave que se ofrece hace que muchos posibles propietarios sientan curiosidad por los costes mensuales de propiedad, especialmente para su uso en Yakarta.

Para el uso diario, los costes del combustible siguen siendo el componente principal. De la búsqueda de VIVA Otomotif, sábado 27 de diciembre de 2025, el Suzuki Ertiga Hybrid tiene consumo bbm una media de entre 18 y 20 km por litro en condiciones de tráfico urbano.

Suponiendo un kilometraje diario de 40 km o unos 1.200 km al mes, las necesidades de gasolina oscilan entre 60 y 70 litros. Si utiliza Pertalite a un precio de 10.000 IDR por litro, los costes mensuales de combustible oscilarán entre 600.000 y 700.000 IDR.

Los costos de mantenimiento de rutina del Ertiga Hybrid son económicos. Si se promedia el mantenimiento regular cada 10.000 km, los gastos mensuales oscilan entre 250.000 y 350.000 IDR.

Este mantenimiento incluye cambiar el aceite del motor, el filtro y revisar el sistema eléctrico híbrido suave. Como no utilizan baterías grandes como las de los coches eléctricos, los costes de mantenimiento adicionales son relativamente mínimos.

El seguro del vehículo también es un componente del coste que hay que tener en cuenta. El seguro a todo riesgo Suzuki Ertiga Hybrid en Yakarta suele oscilar entre 500.000 y 700.000 IDR al mes.

Para los propietarios que quieran reducir gastos, el seguro Total Loss Only puede ser una alternativa. Los costos del seguro TLO suelen oscilar entre 180.000 y 250.000 IDR al mes.

El impuesto sobre vehículos de motor es una tarifa fija que debe pagarse cada año. El impuesto anual sobre el Suzuki Ertiga Hybrid en Yakarta oscila entre 4 y 5 millones de IDR, o alrededor de 330.000 a 420.000 IDR al mes.

Tampoco se pueden ignorar las tarifas diarias de estacionamiento en Yakarta. Suponiendo que el estacionamiento de oficinas y centros comerciales cueste entre 10.000 y 20.000 IDR por día, la tarifa de estacionamiento mensual rondará entre 300.000 y 400.000 IDR.

Los gastos adicionales como los peajes también son bastante habituales para los usuarios de Ertiga Hybrid. Para uso dentro de la ciudad y ocasionalmente cruzando carreteras de peaje, el costo oscila entre 200.000 y 400.000 IDR al mes.