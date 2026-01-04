Usado diariamente en Yakarta, este es el costo mensual de poseer un Hyundai Creta

Yakarta, VIVA – Hyundai Creta es uno de los SUV compactos que es bastante popular para su uso como móvil diariamente en Yakarta. Unas dimensiones no demasiado grandes, un equipamiento moderno y el confort del habitáculo hacen que este coche sea adecuado para actividades urbanas.

Aunque pertenece al segmento de los SUV, el costo de propiedad del Hyundai Creta es relativamente más asequible que el de los SUV grandes. Sin embargo, sigue siendo importante conocer los costos mensuales estimados si este auto se usa todos los días en la capital.

Los costes de combustible son el principal gasto del uso diario. Según los resultados de la prueba de VIVA Automotive de hace un tiempo, el Hyundai Creta tiene motor gas 1.5L tiene consumo bbm una media de entre 12 y 15 km por litro en las condiciones del tráfico de Yakarta.

Suponiendo una distancia de 40 km por día o alrededor de 1.200 km por mes, las necesidades de gasolina oscilan entre 85 y 100 litros. Si utiliza Pertalite a un precio de alrededor de 10.000 IDR por litro, los costos mensuales de combustible estarán en el rango de 850.000 IDR a 1 millón de IDR.

Para los propietarios de unidades nuevas, los costos de mantenimiento son relativamente bajos gracias al programa de servicio gratuito. Hyundai generalmente ofrece tarifas de servicio gratuitas hasta los 50.000 km, por lo que los gastos de servicio en los primeros años son mínimos.

Si se promedia durante el período de servicio gratuito, los costos de mantenimiento mensuales se pueden reducir a alrededor de 50 mil IDR. Una vez finalizado el período gratuito, el coste del mantenimiento periódico del Hyundai Creta oscila entre 250.000 y 350.000 IDR al mes.

El impuesto sobre vehículos de motor es un coste fijo que hay que tener en cuenta. El impuesto anual sobre el Hyundai Creta en Yakarta está en el rango de 4 millones de IDR a 5 millones de IDR, o alrededor de 330.000 a 420.000 IDR al mes.

Tampoco se pueden ignorar las tarifas diarias de estacionamiento en Yakarta. Suponiendo que el estacionamiento cuesta entre 10.000 y 20.000 IDR por día, los gastos mensuales de estacionamiento oscilan entre 300.000 y 400.000 IDR.

Los gastos adicionales, como los peajes, también son habituales para los usuarios de Creta. Para uso dentro de la ciudad y ocasionalmente para cruzar carreteras de peaje, la tarifa de peaje mensual oscila entre 200.000 y 400.000 IDR.

En cuanto a los seguros, al adquirir un Hyundai Creta a crédito, el coste del seguro a todo riesgo suele estar incluido en las cuotas mensuales. El valor del seguro suele oscilar entre 600.000 y 900.000 IDR al mes, dependiendo del precio del vehículo y de la región.