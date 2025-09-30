USA Today llama a potencial Jon Gruden-Arkansas alquilado ‘profusamente tonto’

Después de que Arkansas despidió a Sam Pittman después de la derrota ante Notre Dame, el rumor rápidamente comenzó a batir sobre quién podría hacerse cargo del programa. Pocas leyenda de los empacadores esperados Brett Favre estará entre las voces tirando nombres – Especialmente su respaldo a Jon Gruden como el próximo entrenador de los Razorbacks.

Favre recurrió a las redes sociales el 28 de septiembre y elogió a la primera Las Vegas Raiders Entrenador en jefe.

«Siempre he dicho que Jon Gruden es una de las mentes más agudas del fútbol». Favre publicado en x. «Su energía, pasión y amor por el juego son perfectas para la SEC … no me sorprendería verlo aterrizar en algún lugar como Arkansas. Pude ver a Gruden una chispa para ese programa».

Desde ahora hasta que Arkansas contrate a su próximo entrenador, la especulación girará en torno a los candidatos, y el nombre de Gruden seguramente dividirá las opiniones. De acuerdo a Blake Topmeyer de USA TodayEso es por una buena razón.

«Arkansas necesita una nueva dirección emocionante después de despedir a Sam Pittman, y los Razorbacks podrían estar bien atendidos con un alquiler audaz y audaz», escribió Toppmeyer. «Contratar a Gruden sería bastante audaz, suficientemente atrevido y profusamente tonto».

Ha pasado demasiado tiempo para Jon Gruden

Gruden, de 62 años, tiene décadas de experiencia en coaching, pero también deslumbrando brechas en su currículum. Después de entrar como asistente graduado en Tennessee en 1986, subió las filas para convertirse en entrenador en jefe de los Oakland Raiders en 1998, luego fue cambiado al Tampa Bay Buccaneers En 2002. Pero durante los 10 años a partir de 2009, lo más cerca que llegó a una banca fue entrevistar a jugadores y entrenadores como emisor.

Regresó a la NFL en 2018 con los Raiders, más de dos décadas después de su debut en la cabeza. Tres años después, renunció en medio de un escándalo de correo electrónico que empañó su reputación.

«Las escuelas de la SEC no están por encima de dar segunda oportunidad a los entrenadores de primer nivel con algunos esqueletos en el armario. Gruden dejó de ser un entrenador principal hace una generación», agregó Toppmeyer.

Gruden tiene un título de Super Bowl, aunque llegó hace mucho tiempo, pero su registro Como entrenador en jefe apenas está por encima de .500. En 15 temporadas de la NFL, fue 117-112 (.511) y 5-5 en los playoffs.

Jon Gruden sería la versión de Bill Belichick de Arkansas en UNC

El fútbol universitario ha cambiado dramáticamente en los últimos cinco años. Sin mencionar que en los últimos 34 años, Gruden fue asistente de los Pittsburgh Panthers. Con los programas de manejo nulos para generar más dinero como nunca antes, las escuelas buscan contrataciones de salpicaduras que puedan llamar la atención y los ingresos.

Esa es la misma lógica detrás del movimiento de UNC para traer a Bill Belichick, de 73 años. Si bien los resultados en el campo aún no están allí, el zumbido inicial fue innegable. Similarmente, Colorado Hizo olas contratando a Deion Sanders, que no era un entrenador de la NFL, pero tenía el poder de las estrellas y la personalidad para llamar la atención.

Gruden podría hacer lo mismo para Arkansas. Tiene personalidad en espadas y cometería el tipo de atención en Fayetteville que haría que la gente prestara atención. Puede que no tenga un hijo excesivo que juegue al mariscal de campo, una estrella generacional de dos vías o una relación muy publicitada con una mujer casi cincuenta años más joven que él, pero aún traería globos oculares, y muchos titulares, al programa.