USA Sports de Versant y Pac-12 firman un acuerdo de derechos por 5 años

Pendiente‘s Deportes de EE. UU. y el Pac-12 La conferencia llegó a un pacto de derechos de cinco años que colocará el fútbol de temporada regular y el baloncesto masculino y femenino en USA Network.

El acuerdo, que comenzará en la temporada 2026-2027, se extenderá hasta 2030-31 y contemplará más de 80 partidos de Pac-12 en EE. UU., incluidos 22 partidos de fútbol de la temporada regular; 50 enfrentamientos de baloncesto masculino de temporada regular; y de cinco a diez partidos de baloncesto femenino de temporada regular. Pac-12 Enterprises, el brazo de producción de transmisión de la conferencia, producirá todos los juegos en USA Network en asociación con USA Sports.

«USA Sports se enorgullece de asociarse con el nuevo Pac-12 y mostrar la liga a una audiencia nacional en USA Network», dijo Matt Hong, presidente de USA Sports, en un comunicado. «Nuestra asociación establece aún más a USA Network como un destino para todos los fanáticos de los deportes, con fines de semana repletos de dobles partidos de fútbol americano Pac-12 y dobles y triples partidos de baloncesto masculino y femenino a partir del próximo otoño».

Versant presentó USA Sports a principios de esta semana como una nueva unidad de medios deportivos independiente que utilizará USA y Golf Network para presentar una amplia selección de partidos que incluyen WNBA, WWE y NASCAR.

«Estamos encantados de lanzar esta asociación con el equipo USA Sports y aprovechar nuestra visión compartida para construir algo único y especial», dijo la comisionada de Pac-12, Teresa Gould, en un comunicado.

Pac-12 se encuentra en medio de una realineación total después de que muchos de sus miembros anteriores, incluidos USC y UCLA, se trasladaron a otras conferencias. Las dos escuelas restantes del grupo, el estado de Oregon y el estado de Washington, están trabajando para construir una nueva entidad que incluya el estado de Boise, el estado de Colorado, el estado de Fresno, Gonzaga, el estado de San Diego, el estado de Texas y el estado de Utah.