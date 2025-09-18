USA Network se estrenará ‘Todo en el menú con Braun Strowman’

Red de EE. UU. ha anunciado «Todo en el menú con Braun Strowman», protagonizada por el luchador de la WWE. La serie se estrenará el 24 de octubre con episodios consecutivos.

La serie sigue a Braun como «lleva su apetito sobrehumano a los destinos más deliciosos de Estados Unidos, desde los mejores favoritos de la cuchara grasosa hasta los templos de gastronomía con estrellas Michelin y todo en el medio». El espectáculo destacará a Braun en una gira de ocho ciudades en Fort Worth, Washington DC, Orlando, Las Vegas, Chicago, Milwaukee, Nueva Orleans y Tampa, donde elige su plato favorito de cada ciudad.

«Todo en el menú con Braun Strowman» es producido por WWE Studios y Bright North Studios. Paul Levesque, Lee Fitting, Marc Pomarico y Ben Houser sirven como productores ejecutivos de WWE Studios, con Matthew J. Baley, Kevin Duncan, Adam Scherr, Morgan Hertzan, Pat Dimon, Shawn Efran y Azadeh de Leon como productores ejecutivos de Bright North Studios.

Primero looks/trailers

Apple TV+ ha presentado el trailer de «The Sisters Grimm», una serie animada de aventura de fantasía que se estrenará a nivel mundial el 3 de octubre. La serie se basa en la serie de libros más vendida de Michael Buckley, «The Sisters Grimm», siguiendo la historia de dos hermanas que resuelven misterio que son descendientes de los hermanos Grimm.

La serie sigue a las hermanas mientras «navegan por una ciudad llena de personas desgarradas directamente de la fantasía y los cuentos de hadas, confrontando héroes y villanos por igual, mientras investigan el misterio de sus padres desaparecidos».

«The Sisters Grimm» está protagonizada por Ariel Winter («Modern Family») como «Sabrina», Leah Newman como «Daphne», Laraine Newman («Saturday Night Live») como «Relda», Abubakar Salim («Raised by Wolves») como «Charming», Billy Harris («Ted LaSso») como «Puck» y Harry Trevaldwyn («Cómo entrenar» Billy «) «Espejo.»

«The Sisters Grimm» es desarrollado por Amy Higgins («Estrella contra las fuerzas del mal») que sirve como showrunner, y Erica Rothschild («Sofía la primera»).

Titmouse («Duck and Goose», «Harriet the Spy», «Frog and Toad») produce la animación de «The Sisters Grimm».

La serie de seis episodios es ejecutiva producida por Higgins, Buckley, Elliot Blake, Philip Alberstat, Steven Amato y Theresa Park junto con Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina y Antonio Canobbio de Titmouse. Sage Cotugno sirve como director supervisor.

Mire el trailer de «The Sisters Grimm» a continuación.

*

Netflix ha presentado el primer trailer de «Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch». La serie de ocho episodios se estrenará en Netflix a partir del 14 de octubre.

«Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch» es la primera adaptación de la franquicia de videojuegos de Tom Clancy, siguiendo al agente Sam Fisher, que «está atraído al campo cuando un joven operativo herido busca su ayuda».

Liev Schreiber expresará el papel de Sam Fisher, con Kirby Howell-Baptiste interpretando el papel de Zinnia McKenna.

La serie está dirigida por Guillaume Dousse, que trabaja junto al codirector Félicien Colmet-Daage. Los productores ejecutivos de «Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch» son Derek Kolstad, Helene Juguet, Hugo Revon y Gerard Guillemot para Ubisoft Film & Television. Kolstad, quien creó la franquicia «John Wick», también sirve como escritor para los ocho episodios.

La serie fue animada por Sun Creature and Fost.

Mire el trailer de «Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch» a continuación.

*

ESPN ha anunciado el estreno de su nueva serie original, «Creyentes: Boston Red Sox», el 26 de septiembre en la aplicación ESPN para suscriptores de un plan Ileimitado ESPN.

Dirigida por Gotham Chopra y Lauren Fisher, la serie de tres partes cuenta la historia de cómo «los Medias Rojas rompieron el espíritu de las generaciones de sus seguidores más devotos, quedando corto de un campeonato en la desgarradora y inolvidable moda durante 86 años. Sin embargo, a través de cada colapso, cada probabilidad y cada temporada de decepciones, los fanáticos de Boston se mantuvieron en los fanáticos de Boston con una creencia de redemcion que vendrían.

La serie tendrá apariciones de Ben Affleck, Matt Damon, Katie Nolan, Bill Burr, Donnie Wahlberg, Uzo Aduba, Sam Jay, Maria Menounos, Doris Kearns Goodwin y Neil DeGrasse Tyson. Los miembros de la lista de los Medias Rojas de 2004, incluidas Johnny Damon, Curt Schilling, David Ortiz, Kevin Millar y Bronson Arroyo, también aparecerán en el proyecto.

Según el comunicado de prensa, «‘Believers: Boston Red Sox'» también sigue la carrera de postemporada de 2004 del equipo a través de la lente de la compleja historia de la franquicia y la cultura apasionada de la ciudad, capturando los momentos decisivos en los que la creencia y el talento extraordinario finalmente recompensaron a los fieles de la ciudad «.

Affleck también sirve como productor ejecutivo. La serie es producida por Religion of Sports and Artists Equity.

Mira el trailer a continuación.

*

PROGRAMACIÓN

A partir del 22 de septiembre, Acorn TV celebrará un otoño para morirse, un escaparate de la temporada de la serie impulsada por los personajes de la plataforma. El evento contará con la programación de nuevas series como «Murder antes de Evensong» protagonizada por Matthew Lewis, temporada 2 de «The Light in the Hall» y «The Gone», un especial de dos episodios del drama criminal «Harry Wild» y «Agatha Christie».

«Tras el éxito de Murder Mystery May a principios de este año, estamos aprovechando la temporada de otoño como el momento perfecto para acogerse con un nuevo misterio de asesinato favorito», dijo Kim Granito, director de marketing de AMC Networks. «Este evento nos permite continuar ampliando la conciencia de la bellota y la bienvenida a las nuevas audiencias al mundo del crimen y la intriga. Con nuevos estrenos apasionantes cada semana, las queridas adaptaciones de Agatha Christie y los emocionantes dramas del crimen internacional, hay algo para cada amante misterioso para descubrir toda la temporada.

Después de un paréntesis de cinco años, la colección completa de la serie y películas «Agatha Christie» volverá a Acorn TV, comenzando con el debut de la temporada 1-6 del «Poirot de Agatha Christie: The Early Cases» en la celebración del cumpleaños de Agatha Christie y el Día Nacional de Misterio Cozy.

Se agregará una serie adicional de misterio «Agatha Christie» todos los lunes durante el otoño.

*

Comedy Dynamics y Water’s End Productions han anunciado el estreno de «Samantha Hale: Horror Nerd», un especial de comedia que sigue a Hale mientras explora la intersección de la cultura de terror, la vida cotidiana y sus experiencias como un autoproclamado «Horror Nerd». El especial se estrenará el 23 de septiembre en Amazon, Apple TV, Google Play y otros servicios de transmisión.

«Samantha Hale: Horror Nerd» será un espectáculo autobiográfico, llevando al público a través de la historia y la infancia de Hale como la nieta y bisnieta de las estrellas de Hollywood Alan Hale, Jr. («Gilligan’s Island», «Perry Mason») y Alan Hale, Sr.

«Trabajar con la improvisación de Hollywood, Tom Dolby y su equipo en Water’s End, y la dinámica de la comedia para darle vida a este especial ha sido una experiencia estimulante», dijo Hale. «El nerd de terror es la culminación de tantas cosas que amo: películas de pie, dando vueltas y encontrar humor en los lugares más oscuros. La comedia y el horror siempre han sido mis herramientas de supervivencia, y este espectáculo es una oportunidad para celebrar tanto con una audiencia que es tan maravillosamente extraña como yo».

Además de Dolby y Hale, Susanne Filkins de Water’s End Productions y Adam Buck sirven como productores ejecutivos del especial.

*

Tubi comenzará a transmitir el show «The Jennifer Hudson» a partir del martes.

Cada episodio de la temporada 4 estará disponible para transmitir gratis en Tubi el día después de que se transmite en la televisión lineal. Una gran selección de episodios de la temporada 3 está actualmente disponible en Tubi para transmitir.

El programa de entrevistas regresó para su cuarta temporada el 16 de septiembre. Producido por JHUD Productions and Telepictures, una compañía de grupos de televisión Warner Bros. y distribuida en sindicación nacional por Warner Bros. Distribución de televisión nacional.

«The Jennifer Hudson Show» es ejecutivo producido por Jennifer Hudson, Andy Lassner, Corey Palent, Graehme Morphy y Walter Williams III.

*

Samsung TV Plus ha anunciado el lanzamiento de Billboard TV, un canal exclusivo con actualizaciones sin parar de Billboard News, entrevistas nunca antes vistas, cobertura de alfombras rojos y especiales de conciertos en vivo.

Además, BillboardTV exhibirá las mejores historias de música, tendencias e información privilegiada seleccionadas por la compañía de música y entretenimiento. El primer BillboardTV en vivo se estrena en el otoño y será una edición extendida especial de Billboard sin filtro.

La transmisión en vivo contará con artistas y creadores que revelen y debatirán las canciones No. 1 de fin de año 2025 en varias listas de llaves, incluidas The Hot 100, Billboard 200, Hip-Hop & R&B, Hot Latin Songs, Country y más. BillboardTV está exclusivamente en Samsung TV Plus.

Samsung TV Plus está disponible en dispositivos Samsung TV, Galaxy, Smart Monitor y Family Hub. Esto incluye la serie de televisión 2025, que abarca Samsung Neo Qled 8K, Neo Qled 4K, OLED, el Frame y el Frame Pro, que funcionan con Samsung Vision AI AI Para imágenes y sonido mejorados con AI, junto con nuevas características personalizadas.

Iniciativas

En celebración de su centenario, el Apalachian Trail Conservancy se ha asociado con Kevin Nealon para lanzar una campaña que desafía a los diccionarios para redefinir la frase «Toma una caminata».

The Conservancy está pidiendo a los principales editores del diccionario como Merriam-Webster y el Oxford English Dictionary para definir «hacer una caminata» como «una invitación amistosa para reiniciar, recargar y volver a conectarse con el aire libre». El Appalachian Trail Conservancy ha alentado al público a unirse al movimiento firmando y compartiendo su petición para cambiar la forma en que las personas hablan sobre el senderismo, el bienestar y el poder de estar al aire libre.

La campaña «Take a Hike» se lanza en un momento en que los desafíos de salud mental están cada vez más extendidos. Según los estudios de Escuela de Medicina de Harvard y Salud Mental América, Casi la mitad de la población mundial experimentará un trastorno de salud mental a los 75 años.

El objetivo del Apalachian Trail Conservancy para la campaña es resaltar los beneficios de pasar el tiempo en la naturaleza como una forma accesible de apoyar el bienestar mental y físico.