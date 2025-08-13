





Estados Unidos y Pakistán celebró la última ronda del diálogo antiterrorista de Estados Unidos en Islamabad el martes (hora local), reafirmando su compromiso compartido de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. El diálogo fue copresidente por el Secretario Especial de las Naciones Unidas, Nabeel Munir y el Coordinador interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el contraterrorismo Gregory D. Logerfo, según la declaración conjunta sobre el diálogo contraterrorista contraterrorista de los Estados Unidos, publicado por los gobiernos de los Estados Unidos y Pakistán.

Ambas delegaciones subrayaron la importancia crítica de desarrollar enfoques efectivos para las amenazas terroristas, incluidas las planteadas por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), ISIS-Khorasan y Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), agregó la declaración conjunta. Estados Unidos aplaudió a los continuos éxitos de Pakistán al contener entidades terroristas que representan una amenaza para la paz y la seguridad de la región y el mundo. Además, Estados Unidos expresó condolencias por la pérdida de civiles y miembros de las agencias de aplicación de la ley en incidentes terroristas en Pakistán, incluido el ataque terrorista Barbarán Jaffar Express y el bombardeo de un autobús escolar en Khuzdar.

Además, el Declaración conjunta Leer, ambas delegaciones enfatizaron la importancia de construir marcos institucionales más fuertes y desarrollar capacidades para responder a los desafíos de seguridad y contrarrestar el uso de tecnologías emergentes para fines terroristas. Ambas partes reafirmaron su intención de trabajar estrechamente en foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas, para promover enfoques efectivos y duraderos para el contraterrorismo, agregó.

La reafirmación de la asociación de larga data entre Pakistán y los Estados Unidos, ambas partes enfatizaron que el compromiso sostenido y estructurado sigue siendo vital para contrarrestar el terrorismo y promover la paz y la estabilidad, declaró la declaración conjunta. Mientras tanto, Tammy Bruce dijo que la relación de los Estados Unidos con Pakistán e India «sigue sin cambios», y agregó que «los diplomáticos están comprometidos con ambas naciones».

Sus comentarios se produjeron después del jefe del ejército de Pakistán Asim Munir`s Comentarios en Florida, donde, según los informes, dijo que Pakistán podría usar armas nucleares para derribar la India y la «mitad del mundo» en caso de una amenaza existencial.

Destacando el diálogo antiterrorista de los Estados Unidos, Pakistán, que se estableció en Islamabad El martes, afirmó: «Estados Unidos y Pakistán reafirmaron su compromiso compartido de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones durante las últimas rondas de conversaciones en Islamabad. Estados Unidos y Pakistán discutieron formas de mejorar la cooperación para contrarrestar las amenazas terroristas». «Para la región y para el mundo, los Estados Unidos que trabajan con ambas naciones son buenas noticias y promoverán un futuro que sea beneficioso», agregó.

