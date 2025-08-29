US Open Match interrumpido por el acosador ex-novio

Jueves US ABIERTO Acción vio la máquina de los reas destacados de la WTA Karolina Muchova prevalece sobre el destacado rumano Sorana Cirstea en tres sets.

Al principio del partido, sin embargo, mientras estaba por 4-1 en el primer set, Karolina Muchova parecía estar limpiando las lágrimas con su banda de sudor antes de servir. Además, parecía estar haciendo un gesto a alguien en las gradas, lo que provocó que la presidenta Alison Hughes pregunte si todo estaba bien.

Aunque no estaba claro qué condujo al momento, muchos fanáticos en línea teorizaron que podría estar lidiando con una lesión.

Después de regresar para ganar el primer set, y luego golpear su boleto a la siguiente ronda con un gran tercer set, Muchova habló con los miembros checos de la prensa, donde reveló que estaba distraída por algo «no relacionado con el tenis».

Express.co Traducciones proporcionadas:

«Sí, había algo. Pero estoy feliz de cómo logré lidiar con eso, porque era un poco difícil para mí concentrarme, pero volví al ritmo y luché por cada rally».

Cuando otro periodista la presionó sobre la situación, Muchova explicó:

«No está relacionado con el tenis, así que no me gusta hablar de eso. Pero, mi ex novio se sentó justo al lado de mi caja. Le gusta aparecer en lugares donde no debería estar, y donde estoy. Eso me asustó un poco».

«Le pregunté si podía irse. Al principio, no lo hizo, pero luego se fue. Fue difícil para mí concentrarme en el tenis en ese momento».

Hasta ahora, aún no se sabe cómo responder el torneo; Sin embargo, Heavy se ha comunicado con el Abierto de Estados Unidos para hacer comentarios.

Todos los ojos en US Open después de MOYOVA VS. CIRSTEA Match

Después de la gran revelación posterior al partido de Karolina Muchova sobre su ex novio que aparece en la multitud, todos los ojos ahora están en los directores de torneo del US Open para ver cómo responderán.

A principios de este año, mientras (por casualidad) juega contra MUYOVA, Emma Raducanu fue llevado a llorar cuando notó a su propio acosador en la multitud en el evento WTA Masters 1000 en Dubai.

En ese momento, el hombre había sido visto siguiendo a múltiples torneos, y una vez que un Raducanu visiblemente sacudido explicó la situación al árbitro del silla, el hombre fue escoltado por seguridad, arrestado e hizo para firmar un acuerdo para mantenerse alejado de Raducanu.

Además, el hombre fue prohibido tanto del torneo WTA M1000 Dubai como de Wimbledon.

Ya sea que el ex de Karolina Muchova termine siendo golpeado con una prohibición similar, solo el tiempo lo dirá.

Karolina Mucha discute el próximo partido con Linda Noskova

Después de su victoria en la segunda ronda sobre Sorana Cirstea, Karolina Muchova ahora se encuentra dispuesta a interpretar a Linda Noskova, una compañera checa destacada con el que jugó dobles en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Mientras habla durante su conferencia de prensa posterior al partido, transmitido por Infinito de tenisMuchova habló en interpretar a alguien con quien se ha hecho amigo:

«Ella es una gran chica. Es divertida. Nos acercamos durante los Juegos Olímpicos y todavía estamos hablando. Creo que tenemos una buena relación de tenis, pero también fuera del tenis, nos mantenemos en contacto».

Durante su carrera olímpica de París de 2024, Muchova y Noskova llegaron a las semifinales antes de caer ante Sara errani y Jasmine Paolini. En el camino, el dúo checo derrotando notablemente al dúo estadounidense Coco Goteff y Jessica Pegula en la segunda ronda gracias a un espectacular desempate del partido del tercer set.