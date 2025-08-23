US Military lanza mini transporte para experimentos espaciales clasificados







Otro mini transbordador militar estadounidense se desplegó el jueves por la noche para realizar experimentos clasificados en el espacio.

Lanzado por SpacexEl avión espacial sin nadie a bordo despegó de Cabo Cañaveral, Florida. Es el octavo vuelo de este tipo para los vehículos de prueba conocidos como X-37B. Este probará comunicaciones láser y navegación segura sin GPS, dijo la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

Todavía no está claro cuánto tiempo se mantendrá en alto. El último X-37B rodeó el mundo durante poco más de un año antes de regresar a la Tierra en marzo. Las misiones anteriores han durado meses o años.

