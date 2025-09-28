US desenchufe la visa del presidente de Colombia después de participar en la manifestación palestina en Nueva York

Nueva York, Viva – El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el viernes 26 de septiembre de 2025 que Estados Unidos revocaría visa El presidente de Colombia Gustavo petro para hacer una declaración «descuidada e incitante» durante la pro-demostraciónPalestina en Nueva York.

«Anteriormente hoy, el presidente de Colombia @Petrogustavo se encontró en la ciudad de Jalan Nueva York e instó a las tropas estadounidenses a violar las órdenes e incitar la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a su imprudente e incitación», dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su carga en X el viernes.

Petro se unió a los manifestantes en Nueva York el viernes, con el músico británico Roger Waters, cuando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, participó en la acción de apoyar a Palestina en Nueva York

«Lo que sucede en Gaza claramente no se puede discutir, este es un genocidio», dijo Petro al público en general, y agregó que Veto Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU había destruido todas las esperanzas de la diplomacia.

«La historia nos muestra que después de que termina la diplomacia, la humanidad debe enfrentar diferentes luchas», dijo.

Apeló a los soldados estadounidenses, los instó a no seguir las órdenes del presidente Donald Triunfo. «Desde Nueva York, les pedí a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos que no luchen contra la gente», dijo.

«El mando de Trump, obedece las órdenes humanitarias», dijo Petro, refiriéndose al ejército de los Estados Unidos contra Hitler en Europa.

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, escribió en X que la visa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu debería ser revocado, no una visa petro.

«Pero debido a que el imperio lo protege, se lo llevan al único presidente que es bastante capaz de decir la verdad ante él», dijo

