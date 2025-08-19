Us Breaking Glass Pictures se enganchan ‘Vivir un poco’ desde Levelk

A medida que las nuevas películas nórdicas se confabizan hoy en Haugesund, Noruega, Nivelado ha presentado exclusivamente a Variedad Una serie de ventas prominentes en la película sueca de la mayoría de edad «Vivir un poco«Se exhibió en las proyecciones del mercado.

Además del distribuidor indie Fotos de vidrio de ruptura que ha asegurado los derechos de los EE. UU., El largometraje sueco, dirigido por el ascensor del talento Fanny Ovesen, ha vendido a América Latina (EncriptA), Indonesia (Pt. Falcon), México (Bestiario Films), Eslovaquia (Film Europe Sro) y Estonia (Estin Film). Triart manejó el lanzamiento en Suecia en febrero, y la distribución de películas STær recientemente creada en Noruega seguirá su ejemplo a finales de este año.

Protagonizada por Embla Ingelman-Sundberg («Carousel» de Netflix) Aviva Wrede («Hashtag») y la estrella del Oscar en el Rising French («The Substance»), la foto se convierte en dos mejores amigos, Laura y Alex, que se embarcan en un viaje entre Europa.

Después de un encuentro borracho con un extraño, Laura queda cuestionando lo que realmente sucedió. Mientras desafía sus propias creencias sobre sí misma, gradualmente pasa por un viaje de culpa y autodescubrimiento que eventualmente ayuda a recuperar el control de su propio cuerpo.

El mundo del cine se estrenó en competencia en el Festival de Cine de Göteborg a principios de este año, donde obtuvo el premio Angelos. Más recientemente, se proyectó en el Festival de Cine de Biarritz en Francia, donde recogió dos elogios adicionales de un jurado encabezado por la Camera D’Or Winner Halfdan Ullmann Tøndel («Armand»).

«‘Live A Little»‘ es una historia profundamente personal sobre encontrar su voz frente a la incertidumbre. Verlo resonar con el público y los distribuidores de todo el mundo es humilde y energizante. Estamos encantados de que Laura y el viaje de Alex se conecten con los espectadores en tantas culturas e idiomas diferentes «, dijo la productora Marie Kjellson de Kjellson & Wik, anteriormente en la producción de plattform de Ruben Östlund, donde produjo la ganadora de Cannes 2014 de Helmer sueco de 2014» Force Majeure «.

Además de «Live A Little», Levelk se está proyectando en el mercado, la característica danesa de Feelgood «The Food Club-Home Again», dirigida por Charlotte Sachs Bostrup y una secuela del éxito 2020 que se vendió a múltiples territorios, incluida una camioneta Samuel Goldwyn para los Estados Unidos.

Kirsten Olesen («The Bridge»), Stina Ekblad («Wallander») y Kirsten Lehfeldt («Men & Chicken») regresan a sus roles como tres amigos de mucho tiempo, ahora trasladados al pintoresco South Funen, Dinamarca, después de su maravillosa experiencia de clase de cocina en la película original.

Otra camioneta Levelk, la comedia del drama finlandés «Secuestro de un presidente» dirigida por Samuli Valkama, se inclinará ante las obras de New Nordic Films en progreso. Basado en eventos reales y ambientados en 1930, el drama de la comedia se convierte en un grupo de oficiales de extrema derecha finlandesa que durante un viaje de caza ebrio, ordenan el secuestro del ex presidente de Finlandia, solo para olvidarlo por la mañana.

Finlandia las películas de tachuela se producen con Bionaut en la República Checa, la película Labyrint en los Países Bajos y Münchhausen Films en Estonia.