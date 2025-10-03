Uruguay presenta fotos de Daniel Hendler, Cinevinay, Cimarrón

La quinta edición de Iberseries & Platino Industria organizada UruguayLa presentación de sus próximos lanzamientos que incluyen lo último de Palancas de Daniel cuyas «27 noches» abrieron el Festival de cine de San Sebastián en septiembre.

«Estos próximos títulos que presentamos en iberseries destacan nuestro compromiso con el desarrollo y la proyección internacional del cine uruguayo, reconociendo el valor cultural y económico de sus producciones», dijo Gisella Previtali, presidenta de la Agencia Nacional de Cine de Uruguay, ACAU.

«Nuestra presentación es crucial para aumentar la visibilidad y el impacto del cine uruguayo en el escenario internacional», dijo a Variedad, Agregar: «De hecho, es una gran oportunidad para mostrar el trabajo de nuestros cineastas y talento, abriendo puertas a nuevas colaboraciones y oportunidades en el extranjero».

Según el Jefe de Asuntos Internacionales de ACAU, Marcio Migliorisi, la agencia apoya a la industria cinematográfica uruguaya a través de un fondo selectivo de $ 1 millón, otorgado a través de llamadas abiertas de desarrollo, producción, promoción y distribución. Además, ACAU administra el Programa Audiovisual Uruguayo (PUA), un fondo de reembolso en efectivo que ofrece $ 12 millones en reembolsos para coproducciones y servicios de producción internacional. Estas herramientas financieras, entre otras, han apoyado directamente los lanzamientos uruguayos 2026 exhibidos en iberseries.

Un desglose en la próxima pizarra:

Documental

«Montevideo inolvidable» (Montevideo inolvidable «, Alfredo Ghierra, 2025, 2 de mayo) Uruguay/Panamá

Un documental híbrido del reconocido artista visual Alfredo Ghierra que reinventa la identidad arquitectónica de Montevideo a través de una lente cultural y emocional. Posicionado en la intersección de la exploración urbana y la memoria personal

«La fábula de la tortuga y la flor» («La fabula de la tortuga y la flor», Carolina Campo Lupo, 2025, películas de monarca) Uruguay/España

Una coproducción profundamente personal y formalmente inventiva entre Uruguay y España, este documental combina imágenes vérité íntimas con reflexión poética sobre la enfermedad terminal y la amistad duradera.

«El chico que sueña» («El niño que sueña», Andrés Varela, 2025, Coral Cine) Uruguay/Francia

Un documental biográfico impulsado por el personaje anclado en la vida y el trabajo de un aclamado artista visual que, después de sobrevivir a un accidente cerebrovascular que altera la vida en 2011, ahora crea en reclusión en la Francia rural. Dirigida por Varela («Benedetti, 60 Años Con Luz») filmada en dos continentes, la película combina fuertes valores de producción con una narrativa contemplativa.

«Un sueño errante» («Un sueño errante», Sofía Betarte, 2025, Montelona) Uruguay/Brasil

Abordando la migración, el trabajo de concierto y la maternidad a través de una lente feminista y transfronteriza, este documental uruguayo-braziliano sigue a un inmigrante cubano que navega por la incertidumbre económica en Montevideo.

«Instinto» (Andrés Varela, Carlos Morelli, 2026, The Delirio Story House) Uruguay/Alemania

Un documental intercultural inclusivo que narra la compañía de teatro alemana Thikwa, compuesta por artistas neurodiverso, mientras se preparan para estrenar una nueva actuación en Uruguay. Filmada en Alemania y Montevideo, la película examina temas de accesibilidad, expresión artística e identidad materna.

«Cuerpo incómodo» («Cuerpo incómodo», Estefanía Martínez, 2026, región de cine – Insumisa Films) Uruguay/España

Un documental introspectivo en primera persona que explora enfermedades crónicas y memoria a través de la lente del director Estefanía Martínez, que vive con esclerosis múltiple. Filmada entre Uruguay y España, la película tiene como objetivo comprometerse con la encarnación, la resiliencia y la identidad.

«Ponsonbyland» (Ramiro Cabrera, 2025, Asador Cine) Uruguay/Bélgica

Este documental explora el papel del diplomático británico John Ponsonby en la formación de Uruguay y Bélgica como naciones independientes. A través de una lente histórica y comparativa, la película destaca los paralelos y los contrastes en los caminos de los dos países hacia la estadidad, al tiempo que examina cómo esos momentos fundadores hacen eco en las luchas de identidad actuales de sus ciudadanos.

«Hitlerland» (Ana Tipa, 2026, Huerfanita Films) Uruguay/Argentina

Un documental provocativo e irónico que explora la identidad de Hitler da Silva, un hombre cuyo nombre dio forma a su infancia y sus experiencias sociales. Anclado en la lente observacional de Ana Tipa, la película utiliza un caso singular para reflexionar sobre el estigma, los nombres y el destino dentro de los contextos latinoamericanos.

«En el río» («Río interior», Pablo Martínez Pesssi, 2026, gabinete de películas) Uruguay/Argentina

Este documental de observación sigue a Lucas, un pescador y fotógrafo, mientras se embarca en un viaje personal y artístico a los bosques de la orilla del río de Uruguay y Argentina. Inmediatamente filmado y moldeado por una estética de cine lenta, la película documenta una forma de vida desaparecida y una mayoría de edad personal como artista.

«La caja negra» («The Black Box», Elisa Barbosa Riva, 2025, Montelona) Uruguay/Colombia

Combinando la investigación de investigación con una investigación poética, esta coproducción de Uruguay-Colombia revisa el secuestro del vuelo de Avianca HK 1022 en 1969 y la figura enigmática en su centro: un hombre que desapareció en la historia cultural cubana.

Largometrajes de ficción

«Sigue regresando» («Siempre regresan», Sergio de León, 2025, cable de películas) Uruguay/Argentina

Una historia malhumorada de la mayoría de edad de la mayoría de edad sobre Emilio, un adolescente que navega por el dolor, la sexualidad y una maldición heredada. Con elementos de realismo mágico y un concepto visual fuerte.

«Quemaduras chinas» («China quemada», Verónica Perrotta, 2025, Verónica Perrotta) Uruguay/Brasil

Desfloqueando la línea entre la realidad y la ficción, esta pieza de cámara surrealista se centra en gemelos siameses que enfrentan la separación quirúrgica y un hermano que quiere unirse a ellos. La película deconstruye la identidad física, los lazos familiares y la naturaleza performativa del género y el deseo, todo mientras su ubicación central se tambalea en el colapso.

«Las 7 balas» («Las 7 balas», Sebastián Pérez Pérez, 2026, McGuffin) Uruguay

Estructurado como un thriller multiperspectiva, «The 7 Bullets» reconstruye los eventos de un ataque de la barra caótica en Montevideo, lo que establece conexiones entre la violencia aleatoria, el sensacionalismo de los medios y las tensiones políticas latentes.

«La otra Lara» («El robo de Lara», Juan Manuel Solé, 2026, región cine) Uruguay

Una audaz narrativa entre medios cruzados que abarca un largometraje y un videojuego interactivo, la otra Lara «sigue a un fotógrafo y cosplayer cuya identidad es robada en el mundo digital. A medida que la ficción y la tecnología se cruzan, el proyecto abre un nuevo terreno para la experimentación narrativa y el compromiso de la audiencia.

«Perros» («Perros», Gerardo Minutti, 2025, Cinevinay – Cimarrón Cine) Uruguay/Argentina

Una sátira social oscura y cómica en la que dos familias vecinas se convierten en conflictos sobre un perro desaparecido. Con una escritura aguda y una sensación de absurdo creciente, «Dogs» ofrece una mirada microcósmica a las tensiones de clase, el resentimiento y la mezquindad humana. Producido por Sandino Saravia Vinay, cuyos créditos de producción toman en «Roma», «The Blue Trail» y «Birds of Passage» y Latinamerican Potencia de los servicios de producción Cimarrón («El viento devastador»).

«Un extremo suelto» («Un extremo suelto», Daniel Hendler, 2026, Cordón Films) Uruguay/Argentina

Santiago, un oficial de policía argentino de bajo rango, cruza a Uruguay en la carrera de su propia fuerza. Armado solo con su uniforme e ingenio, se desplaza desde puestos de comida en la carretera hasta escondites rurales, sobreviviendo por encanto e instinto. Con elementos del realismo social y el absurdo ligero, la película equilibra la comedia y el drama mientras Santiago intenta volver a armar su vida. Un drama de identidad de Hendler, Siguiendo rápidamente como directorque se estrenó en Venecia y recibió una mención especial en los latinos horizotes de San Sebastián el mes pasado.