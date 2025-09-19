UPSC presenta tecnología de autenticación facial habilitada para la AI







El Comisión de Servicio Público de la Unión (UPSC) El presidente, Ajay Kumar, anunció el viernes que un programa piloto se realizó con éxito para probar una tecnología de autenticación facial con inteligencia artificial para la verificación rápida y segura de los candidatos, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

Al destacar este aspecto orientado a la tecnología, el presidente de UPSC dijo: «Esta iniciativa, desarrollada en asociación con la División Nacional de Gobierno E (NEGD), tiene como objetivo fortalecer la integridad del proceso de examen y mejorar la experiencia de entrada para los candidatos en los centros de examen», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, agregó que «el UPSC planea usar el reconocimiento facial de los candidatos de todos sus exámenes, incluidos los exámenes de servicios civiles, en el futuro», según lo citado por PTI.

La Comisión lleva a cabo varios exámenes de reclutamiento para empleos gubernamentales, incluido el examen de servicios civiles para los oficiales seleccionados del Servicio Administrativo de la India (IAS), Servicio Exterior de la India (IFS) y el Servicio de Policía India (IPS), entre otros.

El presidente de UPSC señaló además que la logística, como la disponibilidad de Wi-Fi y la capacitación para el personal involucrado en el reconocimiento facial, son consideraciones clave. Además, actualmente se están desarrollando procedimientos operativos estándar necesarios (SOP) a este respecto.

El presidente de UPSC, Ajay Kumar, dijo además que «el UPSC Realizó el piloto durante el examen NDA (Academia de Defensa Nacional) y NA (Academia Naval) II, 2025, y CDS (Servicios de Defensa Combinado) II, 2025, celebrado el 14 de septiembre de 2025 «, según PTI.

El piloto se llevó a cabo en centros selectos en Gurugram, donde las imágenes faciales de los candidatos se combinaron digitalmente con las fotografías presentadas en sus formularios de registro, dijo el presidente de UPSC, informó PTI.

Ajay Kumar enfatizó además que, «En las ubicaciones piloto, se completaron alrededor de 2.700 escaneos exitosos para 1.129 candidatos en diferentes sesiones. La prueba exitosa marca un paso importante para aprovechar la tecnología avanzada para exámenes más inteligentes, más seguros y eficientes», como PTI.

Hizo hincapié en que la Comisión está comprometida a adoptar la tecnología de vanguardia para mantener los más altos estándares de equidad y transparencia.

Kumar agregó además: «Este piloto con AI-La el reconocimiento facial basado en la facial es un paso significativo en nuestro esfuerzo hacia un proceso de examen más inteligente, seguro y eficiente. Si bien el UPSC se compromete a modernizar sus prácticas, se ha brindado el máximo cuidado por salvaguardar la integridad de nuestros procesos «, citado por la agencia de noticias PTI.

(Con entradas de PTI)





