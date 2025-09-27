UPS and Downs Marc Márquez por el título de Sabet con Ducati

Yakarta, Viva – Marc Márquez Entra en la temporada MotoGP 2025 con una gran determinación de recuperar el título campeón mundial. Montar un equipo propiedad del equipo Ducati Lenovo, mostró una alta agresividad a pesar de que el riesgo de caer siempre al acecho.

Del resumen Viva Automotive Sábado 27 de septiembre 2205, en algunas de las series iniciales, Márquez parecía competitivo y a menudo en la primera fila. Sin embargo, su persistencia a menudo conduce a incidentes que lo hacen perder puntos valiosos.

Chocar Al principio sucedió en el circuito de las Américas, mientras lideraba la carrera de manera convincente. Un pequeño error en la esquina lo hizo caer y no pudo terminar.

En Jerez, España, Márquez volvió a caer mientras intentaba mantener la posición del podio. Afirmó que no entendía completamente la causa del accidente, pero aún le tomó lecciones de él.

Marc Márquez y Francesco Bagnaia en MotoGP Italia 2025

Assen se convirtió en uno de los fines de semana más severos con dos Fell en la sesión de entrenamiento. Aun así, Márquez todavía se elevó y parecía sólido en calificaciones.

San Marino mostró un lado dramático de su lucha cuando cayó mientras lideraba la carrera de sprint. Ese momento lo hizo perder la victoria que estaba a la vista.

En Motegi, Márquez también tuvo un accidente ligero en la sesión de entrenamiento. Afortunadamente, no experimentó una lesión grave y aún podría competir en la carrera principal.

En total, hasta mediados de esta temporada, Márquez fue grabado nueve veces cayó. El número es bastante alto, pero muestra cuánto presionando el negocio el límite.

Para obtener información, la carrera de sprint de Motegi que se celebró por la tarde, Marc logró montar el podio en segundo lugar. Solo necesita una diferencia de más de 7 puntos de su hermano menor, Alex Márquez en la carrera de juego mañana para convertirse en un campeón mundial de MotoGP 2025.