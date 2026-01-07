UP SIR: ECI elimina 2,89 millones de rupias del borrador del censo electoral







El borrador del censo electoral de Uttar Pradesh se publicó el martes después de una revisión intensiva especial (SIR), con 12,55 millones de votantes retenidos de los 15,44 millones de rupias enumerados anteriormente, dijo el martes el director electoral (CEO), Navdeep Rinwa.

El 18,70 por ciento restante, o alrededor de 2,89 millones de votantes, no pudo ser incluido en el borrador de la lista debido a migración permanente, registros múltiples o muertes, dijo durante una conferencia de prensa aquí.

Rinwa dijo que Comisión Electoral había emprendido una campaña de enumeración puerta a puerta en la que los votantes o sus familiares debían rellenar y firmar formularios de enumeración.

Si bien el ejercicio estaba originalmente programado para finalizar el 11 de diciembre, el estado solicitó 15 días adicionales después de notar que los nombres de un gran número de votantes, casi 2,97 millones de rupias, estaban siendo excluidos de la lista preliminar. En consecuencia, la fase de empadronamiento se extendió hasta el 26 de diciembre.

Según el director general, de los 15.44.30.092 electores incluidos en el censo electoral del 27 de octubre de 2025, se recibieron formularios de empadronamiento para 12.55.56.025 electores, lo que representa el 81,30 por ciento del electorado.

Al dar detalles sobre la eliminación de 2,89 millones de rupias de nombres de la lista preliminar, Rinwa dijo 46,23 lakh votantes (2,99 por ciento) habían fallecido, mientras que 2,57 millones de votantes (14,06 por ciento) habían migrado permanentemente o no estaban disponibles durante el proceso de verificación.

Se encontró que otros 25,47 lakh de votantes (1,65 por ciento) estaban registrados en más de un lugar. «El borrador del censo electoral contiene ahora 12,55 millones de votantes y cubre los 75 distritos y 403 distritos electorales del estado», dijo Rinwa.

El ejercicio involucró 1.72.486 stands, con oficiales a nivel de stand trabajando junto con voluntarios para llegar a los votantes. El director ejecutivo dijo que un período de reclamos y objeciones de un mes comenzaría el 6 de enero y continuaría hasta el 6 de febrero, durante el cual los votantes pueden buscar inclusión, corrección o plantear objeciones al borrador.

