UP: Nueve asesinados, 42 heridos cuando el camión golpea tractor-comercio en Bulandshahr







Mataron a nueve personas y otras 42 heridas después de que un camión se metió en un tractor-comercio que transportaba peregrinos en Uttar PradeshEl distrito de Bulandshahr en las primeras horas del lunes, dijo la policía.

Dos de los fallecidos eran menores, mientras que 12 de los heridos y hospitalizados son menores de 18 años. El accidente tuvo lugar alrededor de las 2.10 am en la frontera de Bulandshahr-Aligarh cerca del Bypass de Arnia, cuando el camión Canter alcanzó el comercio de tractores desde atrás, lo que hace que revoque, dijo Dinesh Kumar Singh.

“El Tractor-Trolley llevaba a 61 personas que viajaban desde la aldea de Rafatpur en el distrito de Kasganj a Jaharpeer en Rajastán para una peregrinación «, dijo. El SSP dijo que las víctimas fueron trasladadas a los hospitales.» Ocho personas murieron, mientras que 43 de ellas están recibiendo tratamiento. Tres de los heridos están en soporte del ventilador ”, agregó Singh.

Más tarde, otro hombre, identificado como Lekhraj, de 40 años, sucumbió a las lesiones durante el tratamiento en un hospital, lo que llevó el peaje en el incidente a nueve. El magistrado de distrito Shruti (sin apellido), junto con SSP Singh y otros altos funcionarios, visitó el lugar en medio de la llovizna y luego interactuó con los pacientes lesionados en un hospital. Primer ministro Yogi Adityanath Condolió la desaparición de los peregrinos y ordenó a los funcionarios que garanticen el mejor tratamiento para los heridos. También anunció un ex Gratia de R2 Lakh a los familiares de los muertos y 50,000 Rs cada uno para los heridos.

R On X por la Oficina del Ministro Principal dijo: «El Ministro Principal ha ordenado a los funcionarios de la Administración del Distrito que transporten inmediatamente a los heridos al hospital y garantice su tratamiento adecuado. Ha deseado la rápida recuperación de los heridos».Policía Dicho el camión errante, que está registrado en Haryana, ha sido confiscado y se han iniciado más procedimientos legales. Por la tarde, 18 de las personas heridas fueron dadas de alta después del tratamiento primario en los hospitales, dijo la policía.

