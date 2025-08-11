Up: Hombre, mujer encontrada colgando del árbol en Budaun; La policía sospecha que el suicidio







Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados colgando de un árbol el lunes, con policía sospechando que los dos se habían suicidado como estaban en una relación y pertenecían a la misma casta.

El Superintendente Senior de Policía (SSP) de Budaun, Brijesh Kumar Singh, dijo que los cuerpos han sido enviados por post mortem y que se está realizando una investigación en el asunto.

Las víctimas, un hombre de 22 años y una mujer de 19 años, eran de la aldea de Vamanpura, supuestamente estaban en una relación y sus cuerpos fueron encontrados colgando, dijo el oficial de la estación (SHO) Devendra Kumar.

El domingo por la noche, Parmeshwari había salido de la casa y cuando no regresó hasta altas horas de la noche, los miembros de su familia sospecharon y llegaron a la casa de la joven de 22 años.

Cuando descubrieron que tampoco estaba en casa, las dos familias lanzaron una búsqueda y encontraron los dos cuerpos colgando de un árbol en un campo.

Informaron a la policía, quien llegó al lugar y derribó los dos cuerpos y los puso para post mortem. Un investigación ha sido lanzado en el asunto, dijo el oficial.

SSP Singh inspeccionó la escena del crimen y dio las instrucciones necesarias. Dijo que el hombre y la mujer eran de la misma casta y eran vecinos.

