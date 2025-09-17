UP: Hombre asesinado por objetar acrobacias de motocicletas por jóvenes en Muzaffarnagar







Un hombre supuestamente fue apuñalado por tres asaltantes en la localidad de Khalapar de Muzaffarnagar en Uttar Pradesh Después de que se opuso a que realizaran acrobacias de motocicletas, informó el PTI.

El Superintendente de Policía (Ciudad) Satyanarayan Prajapat dijo: «El incidente ocurrió el martes por la noche. El fallecido de 23 años ha sido identificado como un Avtar que sucumbió a sus heridas en el camino al hospital».

«Se ha presentado un caso contra tres individuos Tahil, Avesh, y un concejal local llamado Annu. El acusado actualmente está huyendo, y los equipos de policía se han formado para buscarlos.

En una queja presentada ante la policía, la familia de la víctima alegó que Avtar fue apuñalado fatalmente por los tres acusados ​​cuando se opuso a las acrobacias de la motocicleta de Tahil en la calle.

Como medida de precaución, la seguridad se ha aumentado en el área y adicional policía Se han desplegado fuerzas para mantener la ley y el orden.

Aspirante Neet de 19 años asesinado brutalmente por contrabandistas de ganado en Gorakhpur

Mientras tanto, en otro incidente, un aspirante de Neet de 19 años, Deepak Gupta, supuestamente fue asesinado por los contrabandistas de ganado en la aldea de Mauachapi bajo el área de la estación de policía de Pipraich en Gorakhpur el lunes por la noche, lo que provocó protestas violentas, pellizcos de piedra y un bloqueo de carreteras, según la policía, informó el ANI.

El incidente herido por SP North Jitendra Srivastava y la estación de policía de Pipraich a cargo, Proshattam Anand Singh.

Gorakhpur SSP Raj Karan Nayyar dijo que el incidente tuvo lugar alrededor de las 12:30 a.m. del lunes en la aldea de Mauachapi, área de la estación de policía de Pipraich. Los contrabandistas llegaron con tres vehículos; Los aldeanos, incluido Deepak, los confrontaron mientras desataban el ganado.

Los sospechosos supuestamente secuestraron a Deepak, lo llevaron por una hora, aplastaron la cabeza y arrojaron su cuerpo a 4 km de distancia.

Él dijo: «Recibimos información alrededor de las 3 de la mañana de que los contrabandistas de ganado habían venido a una aldea con dos camionetas de recolección. Durante esto, cuando los aldeanos los persiguieron, un vehículo se quedó atrapado en la aldea, cuyas personas huyeron desde allí, y un joven de la aldea perseguió el otro vehículo, los contrabandistas lo llevaron a su vehículo y luego lo llevaron a la cría en el camino, lo llevó a la cría en el camino, lo llevó a la cabeza de la familia. Se ha registrado un caso en las secciones relevantes, y se están realizando procedimientos post mortem «.

Los manifestantes bloquearon la carretera Gorakhpur-Pipraich el martes por la mañana; Se desplegaron fuerzas de cuatro estaciones de policía y PAC.

SSP Raj Karan Nayyar registró un caso; Cinco equipos están buscando el acusado contrabandistas. Un sospechoso fue atrapado y golpeado por los aldeanos. La policía aclaró que la muerte de Deepak no se debió a las heridas de bala, al contrario de algunos rumores.

(con entradas PTI y ANI)





