UP Govt se compromete a traer prosperidad en la vida de las personas: CM Adityanath







Uttar Pradesh El gobierno está comprometido a traer prosperidad en la vida del pueblo del estado, dijo el viernes el viernes el primer ministro Yogi Adityanath.

Según una declaración oficial, a pesar de estar comprometido durante cuatro días consecutivos en rituales y festividades de Shardiya Navratri y Vijayadashami, el primer ministro el viernes por la mañana celebró un Darshan de Janata en el Templo Gorakhnath, donde conoció a la gente, escuchó sus preocupaciones e instruyó a los funcionarios para garantizar las resoluciones de veloz y satisfactorias.

Interactuando con casi 200 personas sentadas en Mahant Digvijaynath Smriti Bhawan, Adityanath se acercó personalmente a cada uno peticionarioDijo.

Refiriendo solicitudes a funcionarios preocupados, aseguró al público que «el gobierno está comprometido a abordar cada agravio y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos», dijo en la declaración.

Adityanath también advirtió que cualquier persona que invadiera la tierra o desplazó a los débiles no se salvaría y ordenaría estricto legal Acción contra tales personas, según el comunicado.

«Las disputas familiares sobre la propiedad deben resolverse a través del diálogo, mientras que los ingresos y los casos policiales deben manejarse con plena transparencia y equidad», dijo.

Con varios peticionarios buscando financiero Ayuda para el tratamiento médico, Adityanath ordenó a los funcionarios que aceleren el proceso de estimación y garanticen asistencia oportuna. Alentó a los jóvenes visitantes a estudiar mucho.

«La prioridad del gobierno es garantizar la justicia y la felicidad para cada ciudadano», dijo.

