UP: El sector de la alfombra de Bhadohi enfrenta incertidumbre debido a las tarifas de EE. UU.; "la mayoría de los bienes en







Los comerciantes del sector de la alfombra en Bhadohi han sido severamente afectados por el 50 por ciento Tarifas de EE. UU. Impuesto a los bienes indios, ya que no pueden mover el inventario, como afirma el Consejo de Promoción de Exportaciones de Alfombras (CEPC). Aslam Mahboob, quien es el Director del Consejo de Promoción de Exportaciones de Alfombras (CEPC), enfatizó que el 60 por ciento del negocio de la «Ciudad de la alfombra» va a Estados Unidos, que ahora enfrenta incertidumbre.

«El efecto es severo. Tuvimos una fecha límite hasta el 26 de agosto de que podemos trasladar el inventario hasta entonces, pero dado que la fecha límite no hay una producción nueva. En la industria de Rs 17,000 millones de rupias, el 60 por ciento de la empresa va a América. La mayoría de los bienes están en espera. Las fábricas han reducido su personal en 60-70%. Trabajo bajo tales tarifas es imposible», dijo Mahboob a Ani aquí.

El Director de CEPC también exigió que el gobierno central alivie a los trabajadores de la industria al tener la mitad del costo de los aranceles, mientras que el exportador y las empresas administran la otra mitad. «Esta industria no puede salvarse sin la ayuda del gobierno», dijo a ANI, mientras instaba a la intervención del centro. El director de CEPC destacó que al obtener alternativas al Mercado estadounidense es posible, llegar a ese lugar llevará tiempo.

El secretario de fabricación de alfombras de toda la India, Piyush Baranwal, dijo que una gran parte del negocio de la alfombra se exporta a Estados Unidos. «Pero el 98-99% de las alfombras se exportan, y el más alto fue a Estados Unidos, el 60 por ciento. Debido a las tarifas de Estados Unidos, es una parada completa. No tenemos alternativa», dijo. Los aranceles del 50 por ciento sobre los bienes indios impuestos por la administración de Donald Trump entraron en vigor el 27 de agosto, luego de un aviso del Aduanas de EE. UU. y protección fronteriza (CBP).

India había descrito las tarifas adicionales impuestas por los Estados Unidos como desafortunadas. «Estados Unidos en los últimos días ha dirigido las importaciones de petróleo de la India de Rusia. Ya hemos dejado en claro nuestra posición sobre estos temas, incluido el hecho de que nuestras importaciones se basan en factores del mercado y se realizan con el objetivo general de garantizar la seguridad energética de 1,4 mil millones de personas de la India», dijo en una declaración del ministerio de asuntos externos en una declaración el mes pasado. El primer ministro Narendra Modi ha declarado que su gobierno protegerá a los pequeños empresarios, agricultores y recurrir a los ganaderos, independientemente de cualquier presión.

