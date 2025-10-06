Up: el departamento de electricidad inicia Rs 1.28 millones de millones de rupias







En una acción significativa contra el robo de electricidad, el Uttar Pradesh El departamento de electricidad ha iniciado un proceso de recuperación que asciende a más de Rs1.28 millones de rupias. En vista de obtener el acusado, quien se dice que son asistentes cercanos y familiares del jefe del Consejo Ittehad-e-Millat (IMC) Maulana Tauqeer Raza Khan, la junta estatal de electricidad ha estado vigilante.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, ingeniero jefe de la División de Transmisión de Electricidad, Gyan Prakash, confirmó que varias personas en Bareilly fueron reservadas bajo la Sección 135 de la Ley de Electricidad de 2003, por robar directamente la energía a través de conexiones ilegales.

Ingeniero principal Gyan Prakash Dicho que, «… el 30, obtuve información al respecto … atrapamos a siete personas en la redada … Hemos atrapado un robo de 77 kilovatios (de electricidad). Se ha registrado un FIR bajo la Ley de Electricidad, 2003, y una multa de Rs. Recuperación.

Según las declaraciones publicadas por el Departamento de Electricidad, las personas acusadas de robo de electricidad aún no han depositado la cantidad evaluada. Se han emitido avisos (RC) en su contra bajo la Sección 5 de la Ley de recuperación de demandas públicas de UP, 1958. Sin embargo, se espera que la recuperación del monto de ellos sea superior a R 1 crore 28 lakh.

Aquí está la información detallada sobre los certificados de recuperación que se han emitido contra el acusado:

Wasim Khan: Rs 15,39,046

Monish Khan: Rs 22,29,709

Barakan Raza Khan: Rs 37,32,339

Ghulam Navi: Rs 26,57,065

Aman Raza Khan: Rs26,92,628

Según lo informado por la agencia de noticias, las fuentes dicen que todos los acusados ​​contra quien se ha emitido la recuperación son asociados cercanos y familiares de Maulana Tauqeer Raza Khan.

Mientras tanto, el pariente de Maulana Tauqeer, Mohammad Raza, también ha sido multado con millones de rupias en un caso separado relacionado con una estación de carga ilegal.

El Departamento de Electricidad declaró además que los procedimientos de recuperación estrictos se llevarán a cabo como parte de los esfuerzos para aumentar los ingresos.

Más temprano el domingo, el Desnudo La Autoridad de Desarrollo (BDA) selló el apartamento de Mohd Farhat Khan y las tiendas de Mohd Nadeem en Noumahla Masjid como parte de una ofensiva continua en edificios ilegales vinculados a incidentes recientes en la ciudad.

Ambos individuos son acusados ​​de incitar a la violencia el 26 de septiembre en Bareilly sobre la fila de carteles ‘I Love Muhammad`. Se cree que son asociados cercanos del jefe del Consejo Ittehad-e-Millat (IMC) Maulana Tauqeer Raza Khan, quien ha sido reconocido como un actor significativo en la agitación.

(Con entradas de ANI)





Fuente