UP CM Yogi Adityanath debería regresar a Uttarakhand: Akhilesh Yadav







Jefe del Partido Samajwadi Akhilesh Yadav El domingo llamó al ministro principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, «infiltrado» y dijo que debería ser enviado de regreso a Uttarakhand, informó la agencia de noticias PTI.

En declaraciones a los periodistas en el parque Lohia de Lucknow el domingo, en el aniversario de la muerte de Ram Manohar Lohia, Yadav dijo que el BJP tiene estadísticas falsas. Si uno cree en sus estadísticas, estarían perdidas.

«Personas que dan estadísticas del éxodo… También tenemos intrusos en la UP. El primer ministro es de Uttarakhand. Queremos que lo envíen a Uttarakhand. No es el único infiltrado; También es un infiltrado desde el punto de vista ideológico», afirmó Yadav, informó PTI.

Yadav añadió: «Él (Adityanath) no era miembro del BJP; era miembro de otro (partido). Entonces, ¿cuándo serán eliminados estos infiltrados?», informó el PTI.

Los comentarios de Yadav se producen días después de que el Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, afirmara que algunos partidos políticos estaban tratando a los infiltrados como un banco de votos y cuestionara por qué la infiltración no tiene lugar a lo largo de las fronteras de Gujarat y Rajasthan.

Shah hizo estas declaraciones el viernes durante una conferencia en memoria del ex editor jefe de Dainik Jagran, Narendra Mohan, sobre el tema «Infiltración (ghuspaith), cambio demográfico y democracia».

Mientras tanto, cuando se le pidió que comentara sobre los comentarios hechos por Akhilesh Yadav, el presidente de UP Viceministro Principal Brajesh Pathak dijo a PTI que pronto hablaría sobre el tema.

El jefe del Partido Samajwadi (SP), Akhilesh Yadav, alegó que los casos de violación y atrocidades contra las mujeres han experimentado un aumento a medida que «la policía está siendo utilizada con fines políticos» bajo el gobierno del BJP liderado por Yogi Adiyanth en Uttar Pradesh.

El último ataque de Yadav se produjo mientras respondía a los periodistas sobre la presunta violación en grupo de un estudiante en Lucknow. No estaba de acuerdo con la política de tiroteo policial a las piernas de los malhechores durante los encuentros.

«Este no es el primer caso bajo este gobierno. Los casos de violación y atrocidades contra las mujeres están aumentando, y el número de incidentes está aumentando porque se utiliza a la policía con fines políticos. El BJP no permite que la policía haga su trabajo. El encuentro no puede ser la solución…»

(Con aportes de PTI)





Fuente