UP: BJP MLA acusa a los trabajadores del partido Samajwadi de acosar a la hija adolescente







Uttar Pradesh BJP MLA Ketakee Singh ha acusado a miembros de Samajwadi fiesta El ala de las mujeres de acosar a su hija menor durante una protesta fuera de su residencia de Lucknow, y afirmó que su hija ahora está traumatizada y no está dispuesta a continuar sus estudios en la capital del estado.

Singh, el BJP MLA de Bansdih en el distrito de Ballia, dijo que no estaba en casa cuando el presunto incidente tuvo lugar el miércoles y que presentará una queja policial pronto.

La protesta de los trabajadores de SP de Mahila Sabha se vinculó con los comentarios que Singh hizo a principios de esta semana dirigido al jefe de SP Akhilesh Yadav por sus comentarios sobre Ayodhya y el Templo Ram.

Hablando con PTI, Singh condenó el presunto acoso de su hija, que estudia en la clase 10. «Nunca puedo perdonar esta cobardía. Soy un MLA, pero se dirigieron a mi hija de 15 años, que se estaba preparando para ir a la escuela … está tan asustada que no ha ido a la escuela hoy y está preguntando si debería regresar a nuestra aldea».

El MLA agregó que presentaría un FIR y también plantearía el asunto con el liderazgo de su partido.

«No toleraré a mi hija utilizada como peón en política. Si la política entra en hogares, ninguna hija estará a salvo», dijo.

Singh alegó además que los trabajadores de SP tienen un patrón de «insulto a las mujeres» y citó el incidente de la casa de huéspedes de 1995 que involucra al jefe del Partido Bahujan Samaj, Mayawati.

«Si tienes coraje, ven a enfrentarme, siéntame, pero no traumaten a un niño. Mi hija ahora está preocupada por sus estudios. Confío en el primer ministro Yogi Adityanath Para garantizar su seguridad «, dijo.

Los comentarios del MLA se produjeron después de una guerra de palabras entre los líderes de Singh y SP en un puesto de Yadav en las redes sociales, cuestionando el paradero de un servicio de autobuses marcado entre Janakpur y Ayodhya.

En respuesta, Singh acusó a Yadav de evitar la visita al Ram Temple en Ayodhya y se burló de él por acusaciones de faltantes accesorios de la residencia del Ministro Principal durante su mandato.

La fila se intensificó cuando SP Media Cell publicó videos y artículos que vinculan a Singh con los supuestos aserraderos ilegales y la corrupción.

En una publicación, la fiesta alegó: «El MLA está enojado por la acción en aserraderos ilegales porque ya no está recibiendo registros de árboles completos. Ahora está buscando grifos».

En otra publicación, el partido la acusó de usar «agua del grifo para eliminar las acusaciones de corrupción».

El SP aún no ha respondido a las acusaciones de acoso de Singh de su hija menor. La policía tampoco ha confirmado si una queja formal se ha registrado a partir del martes por la noche.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};





Fuente