UP: 6 heridos después de la explosión en scooter en Kanpur’s Mishri Bazar







Panic se apoderó del área de Mishri Bazar de Kanpur bajo Moolganj policía Los límites de la estación en Uttar Pradesh el miércoles por la noche después de que dos scooters explotaron, dejando a seis personas heridas, incluida una mujer que se informa que está en estado crítico.

La explosión fue tan poderosa que ambos scooters fueron destruidos, y las tiendas cercanas sufrieron daños extensos.

El comisionado de policía conjunto Ashutosh Kumar le dijo a IANS que los residentes y comerciantes escucharon una fuerte explosión, después de qué humo y escombros llenaron el área.

«Alrededor de las 7:15 p.m., se escuchó el sonido de una explosión. El SHO, que estaba en patrulla cercana, se apresuró al lugar y encontró a algunas personas heridas. Parece que la explosión ocurrió dentro de dos scooters», dijo Kumar.

Agregó que el equipo forense y bomba El escuadrón de eliminación fue llamado inmediatamente a la escena para determinar la causa de la explosión.

«El área ha sido acordonada y los funcionarios han sido informados. Algunas tiendas cercanas se vieron afectadas; los juguetes y otros bienes estaban dispersos, y la explosión se rompió las ventanas de vidrio y los falsos techos dañados», declaró Kumar.

Seis personas sufrieron heridas, de las cuales una mujer sufrió quemaduras severas y está en estado crítico. Todas las víctimas han sido admitidas en los hospitales cercanos, y su condición está siendo monitoreada de cerca.

Los equipos de policía están escaneando los escombros y los scooters dañados para verificar si había algún material explosivo involucrado.

«Nuestros equipos están investigando. Estamos examinando los restos para ver si hubo alguna sustancia explosiva. Solo después del informe forense podremos confirmar la causa», dijo Kumar.

El incidente ha planteado preocupaciones antes de la temporada festiva, ya que Mishri Bazar es un área comercial ocupada con varias tiendas de juguetes y artículos decorativos.

