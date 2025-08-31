Up: 2 ​​asesinado cuando el automóvil choca con vehículo de recolección en Hathras







Dos hombres fueron asesinados y otro sufrió heridas graves cuando sus auto chocó de frente con un vehículo de recolección en el área de Hathras Junction el domingo, dijo la policía.

El accidente ocurrió cerca de Kailora en la carretera por la tarde cuando las víctimas, identificadas como Vishnu Sharma (25), Deepak (24) y ANAS (24), los residentes de Odhpura en Hathras, viajaban desde Sikandrarao hasta hathras.

Anas conducía el automóvil cuando se metió en un vehículo de recogida que supuestamente provenía de la dirección equivocada, dijeron las autoridades.

Sharma y Deepak murieron en el acto, mientras que ANAS sufrió heridas críticas y fueron llevadas al hospital del distrito. Más tarde fue remitido a un centro de tratamiento más alto, dijo la policía.

El vehículo de recogida se volcó debido al impacto, y su conductor huyó de la escena, agregaron.

Hathras Junction Sho Satendra Singh Raghav dijo que los cuerpos han sido enviados autopsiay los procedimientos legales están en marcha.





