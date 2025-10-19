Unud forma equipo de investigación para investigar la muerte de un estudiante presuntamente víctima de bullying

Jacarta – Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Dictando ciencia y tecnología), Brian Yuliarto confirmar el rectorado Universidad Udayana (Unud) Bali ha formado un equipo especial de investigación para investigar el caso de muerte. alumno llamado Timothy Anugrah Saputra, sospechoso de ser la víctima intimidación sus colegas.

«El canciller ha formado un equipo para investigar, comprobar lo que realmente sucedió», dijo Brian en una reunión limitada con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, en su residencia privada, en la zona de Kertanegara, en el sur de Yakarta, el domingo 19 de octubre de 2025.

Dictar ciencia y tecnología, Brian Yuliarto

Aparte de eso, dijo Brian, la rectoría de la Unud también facilitó la asistencia a la familia de la víctima y a sus partes relacionadas. Agregó que el Ministerio de Educación y Tecnología continuará monitoreando la evolución del caso para que el manejo sea transparente y justo.

Brian dijo que el incidente de la muerte de un estudiante de la Unud fue una reflexión colectiva para que toda la comunidad académica sea más sensible a las condiciones de los estudiantes en el campus, especialmente aquellos que pueden estar enfrentando presión social o psicológica.

«Muchos casos están cerrados, aunque es necesario examinarlos juntos. Queremos que en el campus se cree una atmósfera de atención y apoyo mutuos», afirmó.

Anteriormente, Timothy Anugerah Saputra (22) fue encontrado muerto, sospechoso de suicidarse, el miércoles (15/10). Se dice que el estudiante del séptimo semestre del Programa de Estudios de Sociología de la Universidad de Udayana está experimentando una grave presión psicológica debido al acoso de sus colegas.

Este incidente provocó una ola de simpatía e ira pública, especialmente después de que circularan capturas de pantalla de conversaciones grupales de WhatsApp que mostraban que la víctima era utilizada a menudo como objeto de burla.

Después del incidente, varios estudiantes de la Universidad de Udayana insultaron la muerte de Timothy en las redes sociales, lo que luego provocó críticas generalizadas en línea. (hormiga)