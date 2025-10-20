Unud confirma que no hubo presión de tesis sobre Timothy Anugerah, la policía aún está investigando otras acusaciones

Denpasar, Viva – Universidad Udayana (Unud) Bali enfatizó que no hubo presión académica experimentada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP) denominada Premio Timoteo Saputra, quien falleció tras caer desde el cuarto piso del campus.

El jefe de la Unidad de Comunicación Pública de la Universidad de Udayana, Ni Nyoman Dewi Pascarani, dijo que, según los resultados de la aclaración al supervisor, el proceso de orientación tesis El fallecido sólo llevaba unos 20 días caminando con dos encuentros. Dijo que la relación entre estudiantes y supervisores era buena y comunicativa.

«Hasta ahora, no ha habido indicios de presión académica u obstáculos administrativos relacionados con este incidente», dijo Dewi Pascarani en Denpasar, el lunes 20 de octubre de 2025, citado por Antara.

Agregó que el supervisor siempre acomodó el tema de tesis propuesto por Timothy y no hubo constancia de problemas en el proceso académico que estaba atravesando la víctima. Este comunicado se hizo para aclarar un problema que se había desarrollado en las redes sociales, que el estudiante estaba experimentando presión académica o dificultades para guiar su tesis.



El estudiante de la Unud Timothy Anugerah Saputra es sospechoso de ser víctima de acoso escolar

Mientras tanto, el campus también ha convocado a varios estudiantes sospechosos de hacer comentarios sin empatía tras la muerte de Timothy. Este caso está siendo investigado actualmente por el Grupo de Trabajo para la Prevención y Manejo de la Violencia en la Educación Superior (PPKPT), formado por la Unud.

«El grupo de trabajo ha sido asignado para investigar este caso y cuenta con la asistencia de un equipo de investigación formado por académicos, expertos legales y psicólogos del campus», dijo Dewi.

El equipo tiene la tarea de recopilar y revisar datos psicosociales sobre estudiantes fallecidos antes de preparar recomendaciones para el liderazgo universitario con respecto a sanciones contra partes que hayan actuado sin empatía.

El plantel también enfatizó que los comentarios sin empatía hacia Timothy ocurrieron después de la muerte de la víctima, no antes.

“Necesitamos transmitir esta confirmación para que no haya malentendidos sobre lo que vivió la víctima. intimidación antes de ese incidente», añadió.

Es sabido, Timothy Anugerah Saputra fue encontrado tirado en el patio delantero del edificio FISIP Unud, campus Sudirman, Denpasar, el miércoles 15 de octubre de 2025 por la mañana. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero no pudieron salvarle la vida.