Unsri forma un equipo de investigación y prepara quejas de acoso, las secuelas de los estudiantes se besan

Palembang, Viva – Universidad de Sriwijaya (Unsri) Palembang, South Sumatra, formó un equipo de investigación para manejar el caso de besarse entre sí alumno En actividades realizadas por Asociación de Estudiantes Agrícolas de UNSRI (Himatea).

El secretario de un UNSRI, el profesor Alfitri, dijo que su partido había emitido una respuesta oficial después de la circulación de estudiantes de UNSRI que llevaron a cabo una acción para besarse el lunes 22 de septiembre de 2025.

«La respuesta estuvo de acuerdo con el número de rector circular (SE) 0003/un9/se.bak.km/2025 sobre disposiciones para implementar la introducción de la vida del nuevo campus estudiantil (PKKMB) Sriwijaya University Academic Year 2025/2026», dijo en Palembang como citado por anta.

Afirmó que se les pidió a nuevos estudiantes que no cumplieran con invitaciones de ninguna parte que violara las reglas, incluidos los actos de violencia, novatadas, acosoacoso sexual e intolerancia.

«Si hay una violación como esta, se otorgarán sanciones de acuerdo con las regulaciones aplicables en UNSRI», dijo Alfitri.

El líder de la Facultad de Agricultura UNSRI ha convocado al presidente y vicepresidente del Himateta, el presidente de la clase 2023, así como el comité organizador de la actividad para experimentar un examen. De los resultados iniciales, Himateta se congeló para el próximo año.

Además, el grupo de trabajo para la prevención y el manejo de la violencia en la Educación Superior (PPKPT) UNSRI también realizará más investigaciones.

«El grupo de trabajo para la prevención y la gestión de la violencia en la educación superior (PPKPT) un UNSRI investigará a los perpetradores de acoso», dijo.

Mientras tanto, la Junta Ejecutiva Estudiantil de Palembang (BEM) de un ANSRI preparó un canal de queja para las víctimas de negociaciones relacionadas con el caso.

El presidente de Bem Unsri Palembang, Pasha Fazillah AFAP, dijo que su partido también abrió servicios de asesoramiento para las víctimas.

«Con respecto al video de acoso que circula al presentar a los estudiantes de UNSRI en una actividad para besar los actos de frente de los demás entre los estudiantes desde el lunes (9/22), ha preparado una línea directa para quejas de violencia en instituciones terciarias. Además, también abrimos una línea directa de asesoramiento a las víctimas», dijo Pasha.

Afirmó que Bem condenó fuertemente todos los actos de novatadas que ocurrieron en una de las facultades de un ANSRI.

«La educación superior debe ser gratuita y defender la actitud de antiintimidación y avergonzar a otros en público», dijo.

Pasha agregó, BEM instó a la universidad a proporcionar protección, asistencia y recuperación psicológica a las víctimas, así como a garantizar la seguridad de los testigos.

«Esperamos que los líderes de un UNSRI tomen medidas concretas de inmediato para prevenir la violencia para que no ocurran incidentes similares», esperó. (Hormiga)