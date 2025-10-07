Unrivaled establece un pacto de desarrollo de audiencia y medios con Studio71

liga de baloncesto femenino Sin rivalidad se ha asociado con estudio71 gestionar su presencia digital y reforzar su actividad en redes sociales y YouTube.

El acuerdo es una señal de los tiempos para la liga y para Studio71. Como empresa deportiva incipiente, Unrivaled necesita tener una presencia sólida en plataformas sociales clave para llegar a los fanáticos y consumidores potenciales de los juegos de baloncesto de tres contra tres. Una gran parte de los estatutos de Studio71 es atraer suscriptores a las plataformas de YouTube de Unrivaled.

«Unrivaled está reescribiendo el futuro del baloncesto femenino y redefiniendo cómo los atletas se conectan con los fanáticos», dijo John Learing, director de contenido de Unrivaled. «Trabajar con Studio71 nos brinda la posibilidad de contar las historias de nuestros atletas, mostrar su talento y llegar a nuevas audiencias en cada plataforma donde los fanáticos miran».

Unrivaled se fundó en 2022 y lanzó su primera temporada a principios de este año. El marco de 2026 será más amplio con la incorporación de varios equipos nuevos. Studio71 tendrá como objetivo acelerar la charla y la anticipación de la liga a través de contenido de marca y enfocándose en el compromiso con los fanáticos del baloncesto. Studio71 se centrará en el desarrollo de la audiencia y producirá clips y momentos destacados de los juegos para aprovechar al máximo los acuerdos de derechos de medios de Unrivaled en todo el mundo.

«Unrivaled está dando forma al futuro del contenido deportivo con una cobertura innovadora, el poder de las estrellas y una mentalidad que da prioridad a los fanáticos», dijo Adam Boorstin, codirector ejecutivo de Studio71. «Estamos orgullosos de aportar nuestra experiencia en gestión de canales y estrategia de contenido para expandir el alcance de Unrivaled en todo el mundo».

Unrivaled fue cofundada por las alumnas de la WNBA Napheesa Collier y Breanna Stewart.