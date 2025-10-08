Unos 900 excursionistas rescatados del Monte Everest tras una fuerte tormenta de nieve







Unos 900 excursionistas, guías y otro personal que quedaron varados por una tormenta de nieve el fin de semana en el lado chino de Monte Everest han llegado a un lugar seguro, dijeron los medios estatales durante las últimas horas del martes. Poco después de sus rescates, alrededor de una docena de excursionistas fueron escoltados a un punto de encuentro con la ayuda de equipos locales que transportaban alimentos, medicinas, calefacción y oxígeno, según la agencia de noticias AP.

Más temprano el sábado, una fuerte tormenta azotó la zona, cortando el acceso al lugar donde los excursionistas se alojaban en tiendas de campaña a una altitud de más de 4.900 metros.

En total, 580 excursionistas y más de 300 guías, pastores de yaks y otros trabajadores quedaron varados. La agencia de noticias AP también informó que alrededor de 350 excursionistas pudieron descender el lunes al mediodía y el resto llegó el martes, según informó el gobierno local.

La agencia de noticias AP informó además que los excursionistas que quedaron varados supuestamente padecían hipotermia y, por lo tanto, fueron escoltados hasta un punto de encuentro por equipos con alimentos, medicinas, calefacción y oxígeno, teniendo en cuenta su condición médica.

Sin embargo, debido a las condiciones climáticas desfavorables, el área escénica del Monte Everest ha sido cerrada temporalmente para todos. El tormenta se produjo durante un feriado nacional de una semana que terminó el miércoles, y la situación en la región ahora parece comparativamente mejor. El sábado por la noche comenzaron a caer fuertes nevadas que afectaron a los excursionistas que recorrían los senderos de montaña cerca de Qudeng.

Según informó además la agencia de noticias AP, un escalador surcoreano perdió la vida en la tormenta del fin de semana cerca de la cumbre del pico Mera, que es una montaña del Himalaya de 6.476 metros al sur del Everest.

El gobierno del condado movilizó equipos de emergencia para coordinar los esfuerzos de comunicación y socorro en la zona afectada. El condado de Dingri anunció el domingo que varias áreas escénicas, incluido el Monte Everest, llamado Qomolangma en el área escénica de China, fueron cerradas temporalmente debido a las fuertes nevadas.

Si bien la situación en toda la región sigue siendo preocupante en torno a la cordillera, China está actualmente cerrada por un feriado de ocho días a partir del 1 de octubre para celebrar el Día Nacional y el Festival del Medio Otoño.

Si bien la situación meteorológica ahora parece buena, el funcionario también afirmó que “todos los excursionistas atrapados en las tormentas de nieve en las laderas tibetanas del Monte Everest han sido rescatados.

(Con aportaciones de AP)





