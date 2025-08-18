Uno para todos todos los años, Kim Jong Kook está casado

Yakarta, Viva – El deseo del director de hacer una secuela película Rojo y blanco: uno para todos cada año, aparentemente atrae la atención de muchos lectores. Esta noticia inmediatamente se disparó en la fila más popular de espectáculo.

Bintang Variety Show Running Man, Kim Jong Kookquien anunció que su matrimonio no fue menos cazado. Además de estas dos noticias, todavía hay otras noticias que es una pena perder. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la ronda el lunes 18 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Número de espectadores de la película roja y blanca: una para todos, hacer que el director quiera lanzar una secuela cada año

Director de Film Red and White One for All, Endiarto.

Película roja y blanca: uno para todos sigue siendo el tema de la discusión pública después del estreno el 14 de agosto de 2025. Aunque el número de espectadores es bastante pequeño, el director, EndiarchEn realidad, anunció planes para hacer una secuela para estar presente todos los años en el momento del Día de la Independencia de la República de Indonesia.

«Ya dije, cada año, el 17 de agosto aparecerá Blanco rojo para todos«Endiarto dijo en YouTube Richard Lee, citado el lunes 18 de agosto de 2025.

Kim Jong Kook anuncia el matrimonio, ¡su futura esposa tiene curiosidad!

Las buenas noticias provienen del mundo del entretenimiento de Corea del Sur. Kim Jong Kook, una famosa cantante y estrella del programa de variedades, anunció oficialmente su matrimonio. Después de años de destacado debido a su estatus de soltero, el hombre conocido a través del evento de Running Man finalmente decidió empatar una promesa sagrada.

Este matrimonio está programado para tener lugar en privado en Seúl, solo al que asisten familiares y amigos más cercanos. Este anuncio se hizo hoy, para coincidir con el 30 aniversario de su carrera en la industria del entretenimiento.

Había comprado una casa de lujo antes de anunciar una boda, Kim Jong Kook habló

El famoso cantante y estrella del famoso programa de variedades de Corea del Sur, Kim Jong Kook, acaba de sorprender al público con el anuncio de su matrimonio. El 18 de agosto de 2025, en el set de SBS Running Man en Pyeongtaek, Gyeonggi-do, este hombre de 49 años hizo una sorpresa al expresar sus planes de boda frente a los jugadores y las estrellas invitadas.

Durante la sesión de apertura del episodio, Kim Jong Kook parecía vacilante antes de finalmente compartir las grandes noticias.

Soimah inunda críticas después de llamar al ‘Ospek’ del amante de su hijo con curiosidades para llorar y pedir romper

Pesinden Soimah recibió fuertes críticas de los usuarios de las redes sociales de Tiktok siguiendo con su podcast con Raditya Dika la semana pasada. La fuerte crítica de los internautas se relacionó con las acciones de Soimah que ‘dio’ al amante de su primer hijo.

Basado en la declaración de Soimah en el podcast, le dio a su amante con su hijo mayor con palabras picantes.

