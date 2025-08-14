Uno para todos todavía califica para el aire

Yakarta, Viva – Película Animación nacional roja y blanca: uno para todos se transmiten oficialmente en un número cine Limitado a partir del jueves 14 de agosto de 2025. Aunque se espera que sea un trabajo que despierta el espíritu del nacionalismo, esta película ha generado controversia desde que se lanzó el trailer. El público cuestionó la calidad de la animación, el proceso de producción que fue bastante corto, a la razón por la cual la película aún pasó en los cines.

Presidente Director de Producción PT de la película Negara (PFN), Riefian Fajarsyah o Ifan diecisietefinalmente dando una explicación. Afirmó, rojo y blanco: uno para todo no es la producción de PFN y no utiliza fondos gubernamentales en absoluto. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Película roja y blanca: One For All es una película propiedad y producida por amigos en PH privado», dijo Ifan, en Instagram @pusatkontennegaracitado VIVA.

Ifan también enderezó un malentendido público que vinculó este proyecto con PFN.

«Mi autoridad solo se limita al director presidente del PH del estado, a saber, la película de producción de PT Negara», dijo.

Respondiendo a la pregunta sobre cómo la película podría calificar en los cines, Ifan dijo que el proceso de curación en Indonesia estaba completamente en manos del Instituto de Censura de Películas (LSF).

«Sin embargo, la función LSF se limita a las evaluaciones basadas en las reglas y condiciones existentes», explicó.

Es decir, mientras el contenido de la película cumpla con los requisitos del sensor, la película tiene derecho a ser reproducida, independientemente de la evaluación pública de su calidad.

Controversia roja y blanca: uno para todos comenzó con el hecho de que la película se produjo en solo dos meses, a pesar de tener un gran presupuesto de Rp6.7 mil millones. En la industria de la animación, el proceso de producción normal generalmente dura años. Los estudios internacionales como Pixar tardan hasta 8 años en completar un proyecto, mientras que las películas animadas locales como Jumbo necesitan cinco años de trabajo.

Se cree que la decisión de acelerar la producción afecta la calidad técnica. Muchos observadores destacaron los detalles de la falta de animación sutil, movimientos rígidos de personajes, a diseños visuales que no se consideraron comparables a la cantidad del presupuesto. El avance lanzado a través del canal de YouTube CGV Kreasi también recibe fuertes críticas porque se considera que no cumplirá con las expectativas públicas que se han construido a través de una narrativa importante sobre el nacionalismo.

Sin embargo, Merah Putih: Uno para todos todavía tiene una ranura de proyección en varios cines seleccionados en Yakarta, Bogor, DePok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang y Surabaya, cada uno con cinco horarios de transmisión por día.