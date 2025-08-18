Uno para todos, haz una secuela del director de lanzamiento cada año

Yakarta, Viva – Película Rojo y blanco: uno para todos sigue siendo el tema de la discusión pública después del estreno el 14 de agosto de 2025. Aunque el número de espectadores es bastante pequeño, cantó director, EndiarchEn realidad, anunció planes para hacer una secuela para estar presente todos los años en el momento del Día de la Independencia de la República de Indonesia.

«Ya dije, cada año, el 17 de agosto aparecerá Blanco rojo para todos«Endiarto dijo en YouTube Richard Lee, citado el lunes 18 de agosto de 2025. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

Los datos de detección hasta ahora muestran resultados que están lejos de las expectativas. Hasta el sábado 16 de agosto de 2025, cuenta x @CinePoint_ La grabación de la película solo ganó 1.516 espectadores en toda Indonesia. Incluso en el cuarto día de la proyección, esta película solo obtuvo 17 Showtime en los cines. Este número contrasta con los logros de las películas animadas japonesas, Demon Slayer: Infinity Castle, quien atrajo con éxito a 1 millón de espectadores en solo tres días de proyección.

Película roja y blanca: una para todos. Foto : Instagram @merahputihoneForall.

El paso imprudente de Endiarto para lanzar una secuela cada año cosecha muchas críticas. El contenido del creador de Surabaya, Stanley Hao, evaluó que la decisión no consideraba la respuesta de la audiencia. Incluso comparó esta situación con una gran experiencia de estudio como DC Universe.

«Hasta donde sé, el estudio es tan grande como DC, por lo que el universo no es obras, las películas anteriores son fracasadas, a los fanáticos no les gusta, a muchos pueden ser criticados, lo detienen», dijo Stanley.

Según Stanley, Endiarto debería aprender de los errores, no repetir la misma fórmula.

«La entrada debe ser aceptada, intente arreglarla. Si puede usar otro título, no use el título nuevamente», agregó.

Los comentarios de Stanley resultaron ser acordados por muchos ciudadanos. Juegan los planes de secuela cada año como «castigo» para la audiencia.

«Sentir que me dieron una penalización el 17», escribió el ciudadano en X.

Sin embargo, Endiarto se mantuvo seguro. Incluso dijo que había una oferta del extranjero para transmitir rojo y blanco: una para todos. Pero la crítica pública evalúa al viral de esta película no por su calidad, sino por las diversas controversias que la rodean.