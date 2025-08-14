Uno para todos califica para el aire

Yakarta, Viva – Un artículo sobre Marshanda Lo que habla de la causa de su ex lover que murió que lo hizo cancelar el matrimonio fue bastante sorprendente para el público. La noticia incluso se disparó inmediatamente en las filas más populares del canal del espectáculo.

Las razones de la película roja y blanca: una para todos todavía califica para la transmisión es igualmente mirada. Además de estas dos noticias, todavía hay otras noticias que es una pena perder. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen de la lista de noticias más popular del Canal Viva Showbiz, en Round Up, jueves 14 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Cancelar casado, esta es la causa de la muerte del antiguo amante de Marshanda

La actriz Marshanda nuevamente se convirtió en una conversación pública después de revelar la triste historia que se convirtió en uno de los puntos más bajos de su vida. A través del video subido en su canal personal de YouTube, esta mujer de 36 años compartió la amarga experiencia de perder a su ex lover que murió trágicamente a principios de 2023. Esta historia no solo sacudió el corazón de Marshanda, sino que también atrajo la atención pública porque su relación grave casi terminó en el matrimonio.

Marshanda dijo que su historia de amor que comenzó en 2022 tuvo lugar con pleno compromiso, pero que deliberadamente se mantuvo en secreto del centro de atención pública.

Propuesto por el nieto del presidente Soeharto, quien es la figura Patricia Schmachtz ¿Postezante hijo -in -Law in the Cendana Family?



Darma Mangkuluhur, nieto del presidente Soeharto Lamar the Lover

El nombre Patricia Schuldtz está siendo discutido por los usuarios de las redes sociales. Esta hermosa mujer estaba abarrotada en el centro de atención después del nieto del segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto, quien también es hijo de Tommy Soeharto, a saber, Darma Mangkuluhur Hutomo le propuso.

Se sabe que Darma Mangkuluhur propone a su amante en una de las reservas de la naturaleza en Sudáfrica recientemente.

Esta es la razón de la película roja y blanca: una para todos todavía pasando



Película roja y blanca: una para todos. Foto : Instagram @merahputihoneForall.

Película de animación nacional roja y blanca: uno para todos emitidos oficialmente en varios cines limitados a partir del jueves 14 de agosto de 2025. Aunque se espera que sea un trabajo que despierta el espíritu del nacionalismo, esta película ha generado controversia desde que se lanzó el trailer. El público cuestionó la calidad de la animación, el proceso de producción que fue bastante corto, a la razón por la cual la película aún pasó en los cines.

Presidente del Director de Productos PT Negara (PFN), Riefian Fajarsyah o Ifan Diecisiete años, finalmente dio una explicación. Afirmó, rojo y blanco: uno para todo no es la producción de PFN y no utiliza fondos gubernamentales en absoluto.

¡Reveló! Esta es la razón de la primera demanda de divorcio. Andre Taulanán No aceptado por el tribunal

La noticia del traje de divorcio de Andre Taulany está de vuelta en el centro de atención pública. Sin embargo, lo que atrajo la atención esta vez fue la explicación de su abogado, Fahmi Bachmid, relacionado con la primera demanda de divorcio de Andre en 2024 que había sido ampliamente reportada «rechazada» por el tribunal.

Respondiendo a esto, Fahmi Bachmid afirmó que el término «rechazado» no era completamente apropiado. Explicó que la primera demanda de divorcio presentada por Andre con mayor precisión era «no aceptada» porque de hecho había requisitos que no se han cumplido.

