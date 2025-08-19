Uno para todos, Amel Carla está acusado de ser un timbre hasta que quiera ser boicotado

Yakarta, Viva – Película animada Merah Putih: Uno para todos lanzado el 14 de agosto de 2025, luego continúa realizando una conversación pública. Esta vez fue el contenido de la actriz y el creador, Amel Carlaquien entregó una revisión picante de la película hecha por el director Endiarto y la estrella de Takari.

En el video subió a la cuenta de Tiktok, Amel Carla comenzó una revisión con una puntuación que fue bastante sorprendente. ¿Cuántos? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Quiero decirte que a las 6 de esta tarde, estaba viendo (rojo y blanco: uno para todos). Entonces, bienvenidos a la primera revisión de Amel», dijo, citado el martes 19 de agosto de 2025.

«Antes de comenzar, te diré el valor. ¿Cuánto, en mi opinión, el valor es 3 de 10. 3 de 10, y tengo mis razones», continuó Amel.

Amel afirmó que no era un animador, pero realmente le gustaron las películas animadas. Según él, la historia de esta película parece monótona porque la mayor parte solo muestra antecedentes forestales.

«Están en el pueblo. Están buscando banderas, pasando por el bosque, pero el 60 por ciento de la película, más, creo, sí, el 80 por ciento de la película está en el bosque», dijo.

«Pensé que fuimos al bosque solo para atravesar obstáculos y buscar banderas en otros lugares. Resulta que la bandera está en el bosque», agregó.

Además de la historia, la calidad visual también es destacada por una mujer conocida a través del papel de Carla en la comedia del esposo.

«Aunque esta es una animación 3D, realmente carece de oclusión ambiental o sombra en algunas partes de la animación que hace que la animación sea más viva», explicó.

Amel evaluó que las técnicas de rodaje también afectaron las emociones de la película.

«El problema es que esto es principalmente tomas de primer plano con fondo bidimensional y ojo a la cámara. Por lo tanto, su sensación de conversar entre ellos realmente no es realmente faltante», dijo.

Algunos otros problemas técnicos que también mencionó, desde sincronizar el movimiento de la boca hasta el sistema de sonido.

«Por ejemplo, nuevamente el camino, entonces uno de los cuales está hablando, la boca no está abierta. Entonces, estamos confundidos quién está hablando», dijo.

«El fondo del sonido es demasiado grande. Esto es como si edites Tiktok, el sonido se coloca en 60-70 por ciento porque el diálogo se vuelve un poco vago y no suena. Aunque la canción es deliciosa, pero es realmente grande. Lo vemos en un cine ordinario se siente como Imax, chicos», explicó Amel.

A pesar de su fuerte crítica, Amel todavía apreciaba el momento final de la película.

«Especialmente en los últimos 5 minutos de todos modos. Es muy divertido porque está la canción ‘Indonesia Raya’, somos un estudio de pie y cantando la canción Indonesia Raya. Cuando está terminado, también somos aplausos», dijo.

Aunque dio un valor bajo y dio muchas críticas, Amel realmente invitó al público a ver esta película.

«En mi opinión, si esta es una de sus formas de conmemorar el 80 cumpleaños de Indonesia, el 80º Día de la Independencia de Indonesia, continúe y vea. Invite a las personas a hacerlo más animado y lleno», dijo.

Sin embargo, la declaración en realidad desencadenó contras entre los ciudadanos. Algunos consideran que Amel es contradictorio, incluso acusándolo como una película de timbres, hasta que alguien pide boicot.

«Amel no sabe las noticias, o … ¿eres un timbre?» acusar a los internautas.

«¿Por qué tienes que verlo! ????» Otro respondió.

«Está bien, encantando el areu de Are lo que has estado allí», dijo otra cuenta.