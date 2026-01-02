Uno encontrado muerto, su amigo en búsqueda

Pemalang, VIVA – Una persona trepador Un joven de Magelang fue reportado como desaparecido mientras escalaba tektok en Monte Slamety ahora en buscar equipo de búsqueda y rescate conjunto. Mientras tanto, su colega fue encontrado sano y salvo aunque se encontraba débil.

Los dos escaladores fueron identificados como Syafiq Ridhan Ali Razan (18), residente de North Kramat, distrito de North Magelang (perdido durante la búsqueda), y Himawan Choidar Bahran, residente de Jambewangi Village, distrito de Serang, Magelang Regency (encontrado sano y salvo).

Los dos subieron al tektok por la ruta Dipajaya, aldea Clekatakan, distrito de Pulosari, regencia de Pemalang.

Según los datos del campo base, los dos se registraron para el ascenso el sábado 27 de diciembre de 2025 por la noche, alrededor de las 23:00 WIB. El plan es que bajen el domingo 28 de diciembre de 2025 por la tarde. Sin embargo, hasta la noche, ninguno de los dos había regresado al campo base.

Al ver estas condiciones, el encargado del campo base inmediatamente realizó una búsqueda inicial siguiendo la ruta de escalada.

El equipo SAR busca a los escaladores desaparecidos en el monte Slamet

Separados en medio de una espesa niebla

Los esfuerzos de búsqueda tuvieron éxito. El lunes 29 de diciembre de 2025, alrededor de las 09:00 WIB, un escalador llamado Himawan Choidar Bahran fue encontrado débil alrededor del Puesto 9. Luego fue evacuado y llegó al campamento base a las 17.50 horas para recibir tratamiento médico.

El jefe de la aldea de Clekatakan, Sutrisno, reveló que los dos escaladores se separaron en el descenso debido a la espesa niebla que cubría la ruta de escalada. «Se separaron cuando bajaron porque la niebla era muy espesa. Himawan estaba esperando en el puesto, Syafiq quería buscar ayuda», dijo Sutrisno.

Por la declaración de Himawan se sabe que sufrió una lesión en la pierna por lo que no pudo continuar su viaje. En esta condición, Syafiq decidió caminar primero para buscar ayuda.

Hasta el jueves 1 de enero de 2026, Syafiq Ridhan Ali Razan no había sido encontrado. El proceso de búsqueda ahora se ha ampliado para involucrar a un equipo SAR conjunto, voluntarios y elementos de Basarnas.

El jefe del BPBD de Pemalang, Andri Adi, afirmó que la búsqueda continúa a pesar del mal tiempo en el monte Slamet.

El equipo SAR ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva hasta el Puesto 9. Sin embargo, el mal tiempo es el principal obstáculo. Las fuertes lluvias, los fuertes vientos y las tormentas obligaron al equipo a detener temporalmente las operaciones de búsqueda.

«El clima nos afectó tres veces. Había tormenta, llovía y el viento era bastante fuerte», dijo Slamet Riyadi, miembro de Dipajaya SAR.