Uno de los sospechosos del caso de extorsión del certificado K3 en el Ministerio de Religión del Marido Empleado de KPK

Yakarta, Viva – portavoz de la comisión de erradicación de la corrupción (KPK) Budi Praseteto reveló que uno de los empleados de la anti -institución era la esposa de sospechar presunto caso extorsión En la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

«Es cierto, que una de las partes aseguradas fue más tarde conocida por ser el esposo de uno de los empleados de KPK», dijo Budi Praseteto cuando se confirmó en Yakarta, el lunes (8/25) por la noche.

Sin embargo, Budi dijo que el KPK no detendría el proceso de investigación del caso que involucra a un socio del empleado de la institución interreligiosa.



Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

«Esta es una forma de actitud cero tolerancia El KPK está en contra de los actos contra la ley «, dijo.

Además, agregó Budi, el KPK también había examinado a sus empleados y hasta la noche del lunes (8/25), se dijo que el empleado de KPK no estaba involucrado en el caso involucrando a su pareja.

«Continuaremos implementando tolerancia cero a cualquier persona que sospechemos o conozcamos cometer actos contra la ley, especialmente violando el código de ética aplicable, incluidos los empleados si más tarde hay otras pruebas que involucran a la persona en cuestión», dijo.

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK nombró a 11 sospechosos en el caso. Según la información recopilada, la siguiente identidad de los sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la institución y el personal de K3 Personic Kemenaker Año 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FRZ)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Subkoordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)