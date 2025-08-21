Uno de los árboles más altos del mundo envuelto en Oregon Fire







Autoridades en Oregón están tratando de extinguir un fuego que se está quemando en uno de los árboles más altos del mundo.

El FIR de Doerner, un árbol de abetos de Douglas costero de más de 325 pies de altura y se estima que tiene más de 450 años, ha estado ardiendo desde el sábado en el condado de Coos en la Cordillera de la Costa de Oregón.

Un dron infrarrojo El martes no mostró llamas activas en la parte superior del árbol, pero aún detectó calor dentro de una cavidad en el tronco del árbol de unos 280 pies de altura.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente