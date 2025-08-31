Uno asesinado, varios heridos en el último ataque ruso contra Ucrania



Rusia lanzó un ataque masivo contra el sur UcraniaLos funcionarios locales dijeron, dos días después de que una rara huelga aérea en el Central Kiev mató a 23 y dañó las oficinas diplomáticas de la Unión Europea mientras los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de tres años de Moscú contra su vecino se tambaleaban. El asalto durante la noche hacia el sábado mató al menos a un civil e hirió a 28 personas, incluidos niños, en la región de Zaporizhzhia, informó el gobernador Ivan Fedorov, donde se golpeó un edificio residencial de cinco pisos.

Rusia lanzó 537 Drones y señuelos Strike, así como 45 misiles, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Las fuerzas ucranianas derribaron o neutralizaron 510 drones y señuelos, y 38 misiles, informó la fuerza. El presidente ucraniano, Zelensky, dijo que los últimos ataques mostraron el «desprecio de las palabras» de Rusia, y agregó que la única forma de tratar con Rusia es imponer sanciones. «Esperamos la acción de los Estados Unidos, Europa y el mundo entero», dijo.

Horas después del ataque, el Administración de Trump Aprobó una venta de armas de $ 825 millones a Ucrania que incluirá misiles de rango extendido y equipos relacionados para impulsar sus capacidades defensivas, ya que los esfuerzos de los Estados Unidos para negociar la paz entre Ucrania y Rusia parecen haberse estancado.

