





Rusia lanzó un ataque masivo contra el sur UcraniaLos funcionarios locales dijeron, dos días después de que una rara huelga aérea en el Central Kiev mató a 23 y dañó las oficinas diplomáticas de la Unión Europea mientras los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de tres años de Moscú contra su vecino se tambaleaban. El asalto durante la noche hacia el sábado mató al menos a un civil e hirió a 28 personas, incluidos niños, en la región de Zaporizhzhia, informó el gobernador Ivan Fedorov, donde se golpeó un edificio residencial de cinco pisos.

Rusia lanzó 537 Drones y señuelos Strike, así como 45 misiles, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Las fuerzas ucranianas derribaron o neutralizaron 510 drones y señuelos, y 38 misiles, informó la fuerza. El presidente ucraniano, Zelensky, dijo que los últimos ataques mostraron el «desprecio de las palabras» de Rusia, y agregó que la única forma de tratar con Rusia es imponer sanciones. «Esperamos la acción de los Estados Unidos, Europa y el mundo entero», dijo.

Horas después del ataque, el Administración de Trump Aprobó una venta de armas de $ 825 millones a Ucrania que incluirá misiles de rango extendido y equipos relacionados para impulsar sus capacidades defensivas, ya que los esfuerzos de los Estados Unidos para negociar la paz entre Ucrania y Rusia parecen haberse estancado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente