Uno asesinado en deslizamiento de tierra en Raigad como un distrito de pestañas de lluvia pesada







Una persona fue asesinada después de un deslizamiento de tierra en el Raigad de Maharashtra como fuertes lluvias Aperentó el distrito el martes, dijo la policía, informó que el PTI.

Según los funcionarios, en medio de fuertes lluvias, una mujer de 75 años murió después de que un deslizamiento de tierra golpeó su casa en el distrito de Raigad el martes por la mañana.

El incidente tuvo lugar en la aldea de Mithekhar en Murud Tehsil.

El fallecido fue identificado como Vitha Motiram Gaikar.

Murud Tehsildar llegó al lugar junto con el equipo local de gestión de desastres y comenzó una operación de rescate, dijo el funcionario.

La administración del distrito ha instado a los residentes de las áreas propensas a los deslizamientos a tomar medidas de precaución, dijo, según el PTI.

Partes de Maharashtra han sido recientemente presenciando fuertes lluvias. El Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido una ‘alerta roja’ para la región de Konkan, incluida Mumbai, ThaneDistritos de Raigad, Ratnagiri y Palghar y áreas adyacentes de Ghat del centro de Maharashtra, advirtiendo de lluvias extremadamente fuertes hasta el miércoles.

El IMD dijo que la lluvia generalizada era muy probable sobre las regiones ghat de Konkan y Madhya Maharashtra, con duchas pesadas a muy pesadas en varios lugares y aisladas lluvias extremadamente fuertes.

Las fuertes lluvias también maltrataron a Mumbai el martes, inundando calles e interrumpiendo severamente el tráfico y los servicios locales de trenes, considerados como el salvavidas de la ciudad, dijeron las autoridades.

Casi 350 personas del área de Kurla fueron trasladadas a lugares más seguros cuando el río Mithi, que atraviesa la ciudad, se hinchó después de las lluvias torrenciales, dijo la oficina del primer ministro de Maharashtra.

El viceministro de Maharashtra, el primer ministro Eknath Shinde, revisó la situación y dijo que el jefe cívico le dijo que la ciudad recibió una lluvia de casi 200 mm en solo seis horas.

Las escuelas, colegios, oficinas gubernamentales y semi-gubernamentales permanecieron cerradas el martes en vista de una alerta roja emitida por el departamento meteorológico para Mumbai y el Tribunal Superior de Bombay funcionó solo hasta las 12.30 pm debido a las lluvias incesantes que paralizaban la vida normal.

El Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)En un comunicado, anunció el cierre como una medida de precaución, en vista de las continuas fuertes lluvias en la ciudad y los suburbios y la advertencia de ‘alerta roja’ emitida por el IMD.

La declaración dijo que la decisión se aplica a todas las oficinas de BMC y establecimientos estatales, excluyendo los servicios esenciales.

(con entradas PTI)





