Univision se oscurece en YouTube TV

Google TV de YouTube ha caído UnivisiónEstaciones de televisión locales junto con otras Televisapisión Redes después de que las dos partes no lograron llegar a un acuerdo en una renovación de contrato el martes.

Si la programación de Televisaunivision no está disponible para los subs de TV de YouTube por un «período prolongado de tiempo, ofreceremos a nuestros suscriptores de base españoles un crédito o reembolso de $ 6 dependiendo de su proveedor de facturación», según Google.

Google por separado el martes se enfrentó con NBCUniversal en las conversaciones de renovación de contratos para YouTube TV. El actual acuerdo de TV de YouTube de NBCU también expirará el 30 de septiembre. Al momento de escribir este artículo, las conversaciones entre NBCU y Google continúan.

«TelevisaUnivision tiene más de 160 millones de suscriptores y miles de millones de opiniones en YouTube, donde generan ingresos publicitarios a partir de su contenido», dijo un portavoz de YouTube en un comunicado. «En nuestro servicio de suscripción de TV en vivo pagado, YouTube TV, sin embargo, TelevisaUnivision solo representa una pequeña fracción del consumo general. Dado que no hemos llegado a un nuevo acuerdo con ellos, su contenido ya no está disponible en YouTube TV».

El representante de YouTube agregó: «Alentamos a los espectadores a continuar viendo el contenido de TelevisaUnivision en sus canales de YouTube o en su plataforma de transmisión, VIX».

Univision, la mayor emisora ​​en español en los Estados Unidos, previamente reclamado Que YouTube TV planeó eliminar Univision de su paquete básico y «obligará a los hispanos a pagar otros $ 15 al mes, un ‘impuesto hispano’ del 18 por ciento, para acceder a la Univisión». TelevisaUnivision alegó que el movimiento de Google para poner a Univision en un nivel adicional a precios por separado era «discriminatorio y un abuso de su poder de mercado». Un representante de Google disputó la sugerencia de que era «discriminatorio» en el asunto, decir que las decisiones de renovación de transporte para YouTube «se basan en el consumo y los precios del espectador, y cualquier sugerencia de lo contrario es falso».

Además de las estaciones de univisión, otros canales de TelevisaVision Afed Unimas, Tudn, Galavision, Forotv, de Película, de Películe Clásico, Bandamax, Telehit, Telehit Música y Tlnovelas. Los clientes se suscriben a VIX Premium a través de YouTube TV también se ven afectados.