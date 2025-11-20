Universal, Warner y Sony llegan a acuerdos de licencia con la startup de inteligencia artificial Klay

Por primera vez, los tres sellos principales – Grupo de música universalSony Música y Grupo de música Warnerjunto con sus respectivas ramas editoriales, han cerrado acuerdos de licencia individuales con la misma startup musical centrada en inteligencia artificial: klay.

en un anuncio Sobre los acuerdos, WMG explica que Klay «es un producto de suscripción completamente nuevo que elevará a los grandes artistas y celebrará su oficio. Dentro del sistema de Klay, los fanáticos pueden moldear sus viajes musicales de nuevas maneras mientras garantizan que los artistas y compositores participantes sean reconocidos y recompensados ​​adecuadamente».

El comunicado continúa diciendo que el «gran modelo musical» de la startup sólo se ha formado con música con licencia y que Klay también está trabajando para incluir «todos» los sellos, artistas, compositores y editores independientes. Universal Music Group anunció una asociación estratégica con Klay el 28 de octubre y escribió que la pareja trabajaría para desarrollar un “modelo fundacional ético comercial pionero”.

Los detalles sobre el modelo de suscripción y los productos que Klay lanzará son escasos: el sitio web de la compañía actualmente solo muestra el lema “Music Set Free” y un enlace para unirse a su lista de espera. El equipo de liderazgo de la empresa incluye al fundador y director ejecutivo Ary Attie; el cofundador, director comercial y de contenido y ex ejecutivo de Sony Music, Thomas Hesse; el exdirector musical de Google DeepMind, Björn Winckler; y el CTO Brian Whitman, ex científico de Spotify y fundador de The Echo Nest.

Robert Kyncl, director ejecutivo de WMG escribió en una publicación de blog también publicada el 20 de noviembre que había establecido «tres principios no negociables» en torno a cualquier acuerdo de IA que la compañía hiciera: «Sólo celebraremos acuerdos con socios que se comprometan con modelos con licencia; los términos económicos deben reflejar adecuadamente el valor de la música; y, lo más importante, los artistas y compositores tendrán la opción de optar por cualquier uso de su nombre, imagen, semejanza o voz en nuevas canciones generadas por IA». Continuó escribiendo que “estamos entrando en la siguiente fase de [music] innovación. La democratización de la creación musical”.

El entrenamiento de modelos de IA en música sin licencia y otras obras creativas ha sido una fuente constante de críticas y acciones legales por parte de la industria del entretenimiento. En junio del año pasado, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos anunció demandas presentadas por los tres principales sellos discográficos contra Udio y Suno, dos nuevas empresas musicales centradas en la inteligencia artificial. Cartelera informó en junio que las tres grandes empresas estaban en conversaciones con ambas empresas para establecer acuerdos de licencia. Universal Music Group dijo que había llegado a un acuerdo con Udio el 30 de octubre y que Los Ángeles Times informó en noviembre que WMG también había llegado a un acuerdo con la empresa.